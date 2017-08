Funciones de WhatsApp que tal vez no conocías

Gracias a un flujo constante de nuevas funciones, WhatsApp continua siendo una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo.

Si querés llevar tu uso de WhatsApp al siguiente nivel, tenés que aprovechar sus variadas características. Algunas son fáciles de encontrar, y otras están bien escondidas. Aquí una lista de las mejores funciones (nuevas y viejas) que cada usuario de WhatsApp debería conocer:

1. Deshabilitar las confirmaciones de lectura

De forma predeterminada, WhatsApp envía confirmaciones de lectura para que otros sepan que viste sus mensajes. Si preferís no compartir esta información, podés inhabilitar los avisos de lectura para permanecer de incógnito. Abrí WhatsApp, presioná el botón Menú de tres puntos en la esquina superior derecha, y tocá Configuración (Android) / presioná el engranaje Configuración en la parte inferior derecha (iOS). Luego andá a Cuenta> Privacidad.

Desactivá la casilla de Avisos de Lectura y dejará de enviarlos. Deshabilitar esto, sin embargo, también te impide ver las confirmaciones de lectura de otras personas. Y no se pueden desactivar los avisos de chats grupales.

2. Comprendiendo las marcas de verificación y comprobando los tiempos de lectura

Suponiendo que no tengas los avisos de lectura desactivados, verás pequeñas marcas de verificación debajo de los mensajes. Saber qué significan estas tildes te permite saber si un mensaje no se envió, o si tu amigo vio el mensaje pero no respondió:

Una marca de verificación gris significa que tu mensaje se envió, pero no se entregó a la otra parte. WhatsApp todavía está trabajando en enviarlo, tal vez tu conexión es irregular.

Dos marcas de color gris indican que tu mensaje se entregó con éxito, pero la otra persona no lo ha visto aún.

Dos marcas de verificación azules aparecen cuando tu amigo abrió y vio tu mensaje. En un chat grupal solo verás estas tildes azules cuando todos los miembros del grupo hayan visto el mensaje.

Para obtener más información podés tocar alguno de tus mensajes y luego presionar el icono Info en la barra superior, que luce como una i dentro de un círculo y te muestra exactamente cuando tu compañero de chat (o cada miembro de un grupo de chat) vieron tu mensaje. Esto es útil para ver cuánto tiempo les tomó ver tu mensaje o confirmar que lo vieron antes de un cierto tiempo.

3. Publicar actualizaciones de estado

WhatsApp siempre te permite publicar una breve descripción en tu perfil, pero la mayoría de la gente generalmente establece una y nunca la vuelve a cambiar. Recientemente se agregó la capacidad de crear un estado a corto plazo, como en Instagram o Snapchat. Para usarlo, andá a la pestaña Estado y hacé clic en Actualizar Estado. A continuación, podés subir una imagen desde tu teléfono, o tomar una nueva desde la aplicación. O mantené pulsado el botón de la cámara para grabar un video corto.

Dale un segundo y WhatsApp cargará tu estado. Permanece en vivo durante 24 horas y mantiene un registro de cuántas personas lo vieron. Podés cargar otro antes de que el original expire, si preferís. Para ver qué crearon otras personas que seguís, consultá la sección Actualizaciones recientesde la pestaña Estado.

4. Transmitir mensajes a todos los contactos

Imaginate esto: querés enviar un mensaje a muchos de tus amigos, pero no deseas agregarlos a todos a un mensaje de grupo en WhatsApp. Podrías publicar en Facebook, pero eso trae su propio conjunto de problemas. La solución perfecta es utilizar la función Difusión en WhatsApp. Andá a Menú> Nueva Difusión en Android, o a Listas de difusión en iOS.

Al igual que el uso de la función Copia Oculta en un correo electrónico, esto te permite seleccionar contactos de tu lista y enviar un mensaje a todos ellos, de forma individual. En lugar de crear un mensaje de grupo, esto simplemente envía un solo mensaje a cada uno de ellos como si te hubieras tomado el tiempo para copiarlo y pegarlo a todos. Pero sólo lleva una décima parte del tiempo.

5. Hacer llamadas

WhatsApp podría ser una aplicación de mensajería en primer lugar, pero también puede hacer llamadas de voz y video. Andá a la pestaña Llamadas y utilizá el botón en la parte inferior de la pantalla para iniciar una nueva llamada. Podés seleccionar cualquier contacto que desees: utilizá el icono del teléfono para una llamada de voz, y el icono de la cámara para una videollamada.

Esto ahorra minutos si tenés un plan de llamadas limitado, y proporciona una alternativa cuando estás de viaje. ¡Mientras tengas Wi-Fi podés hacer llamadas!

6. Utilizar WhatsApp en la Web

Si estás trabajando en tu PC y en medio de una charla, no hace falta agarrar el teléfono para responder. Usando WhatsApp Web podés mantenerte al día con tus chats y escribir más rápido con el teclado de la computadora.

Para usarlo, andá a Menú> WhatsApp Web en Android o Configuración> WhatsApp Web en iOS. Buscá WhatsApp Web en tu PC y escaneá el código QR resultante para vincular tus cuentas. A continuación, podés chatear con tus amigos en pantalla grande. Los fans del chat en la computadora también pueden descargar la aplicación de WhatsApp para Windows o Mac.

7. Copia de seguridad de sus chats

Tus conversaciones pasadas probablemente sean importantes para vos. Al igual que otros datos importantes en tu teléfono, no querés perderlos, por lo que la copia de seguridad es vital. Afortunadamente, WhatsApp puede hacer esto por vos para que nunca pierdas un mensaje.

Para usuarios de iPhone, ir a Configuración> Configuración de chat y tocar Chat Backup. Asegurate de que Auto Backup está activada (configurarla en la opción Diaria es una buena idea), o pulsá Back Up Now para crear una nueva copia de seguridad. Los datos de WhatsApp se envían a iCloud para su custodia.

En Android, ir a Ajustes> Chats> Copia de seguridad. Revisá la configuración para asegurarte de que realizás una copia de seguridad regularmente. Podés cambiar la copia de seguridad automática en Google Drive a Diario, Semanal o Mensual. Marcá Incluir Videos si querés que se mantengan también a salvo. Podés hacer clic en el botón Copia de Seguridad para ejecutar una copia de seguridad de inmediato.

8. Mensajes Favoritos

En medio de todos los mensajes de bromas y memes, alguien podría enviarte un mensaje importante, y no querés bucear a través de un centenar de mensajes para encontrarlo más tarde, por lo que los mensajes favoritos resultan muy útiles para encontrarlos fácilmente.

Para ello, mantené pulsado un mensaje y tocá el icono de estrella que aparece en la barra superior. Más tarde, cuando desees recuperar un mensaje favorito, hacé clic en el nombre del chat anterior y, a continuación, en Mensajes Destacados. Esto te muestra todo lo que marcaste, y podés hacer clic en la flecha junto a un mensaje para verlo en contexto si es necesario.

9. Mandá GIFs, mensajes de voz y más

No limites los mensajes de WhatsApp a solo texto. Encontrarás una gran variedad de formas divertidas de comunicarte directamente desde la barra de chat, sin siquiera salir de la aplicación.

Tocá el botón Emoji, luego la pestaña GIF debajo para acceder a la vasta biblioteca de GIF que ofrece Tenor. Usá el ícono de búsqueda para encontrar el GIF perfecto para reaccionar al comentario de tu amigo, y podés enviarlo directamente desde la aplicación.

¿Ves el icono del micrófono a la derecha del cuadro de texto? Sostené tu dedo en él para grabar un mensaje de voz, luego soltalo cuando hayas terminado y se enviará. Si cambiás de opinión, deslizá el dedo hacia la izquierda para cancelar el mensaje.

Tocá el ícono del clip para agregar documentos, audio, imágenes o un contacto desde tu teléfono. También podés ir a Ubicación para compartir dónde te encontrás con tus contactos.

10. Personalizar notificaciones

Si estás en un grupo de chat, es probable que no necesites enterarte inmediatamente cada nuevo mensaje. Tomate unos minutos para personalizar tus notificaciones puede mantenerte cuerdo.

Presioná un chat en la pantalla de inicio y tocá el ícono del micrófono tachado para silenciar temporalmente un chat. Esto te permite silenciar las notificaciones (pero aun así mostrarlas) durante un tiempo, sin salir del chat.

Si preferís modificar las notificaciones, tocá el nombre del grupo y, a continuación, utilizá el botón Menú para seleccionar Información del Grupo. Seleccioná Notificaciones Personalizadas y, a continuación, activá la casilla Usar Notificaciones Personalizadas. Podés ajustar el sonido, el patrón de vibración y los ajustes emergentes. Utilizar un sonido diferente para ciertos grupos te permitirá identificarlos sin siquiera mirar tu teléfono.

