Crean una banana con piel comestible

Si alguna vez visitaste en una tienda de ramos generales japonesa, sabrás que la fruta puede alcanzar precios bastante altos. La fruta de gama alta puede costar más que el equivalente a 10,000 yenes (USD 85), y en cualquier época del año, incluso las frutas básicas de las tiendas de comestibles como las manzanas y las peras pueden, para ciertas variedades, costar entre 200 y 300 yenes cada una. Sin embargo, la fruta constituye una parte deliciosa de la cultura culinaria japonesa, pero ¿cuál crees que es la fruta más consumida en Japón?

La banana, ¡por supuesto! No es de extrañar ya que es fácil de comer, barata y sabrosa. Japón importa el 99 por ciento de sus bananas del extranjero, pero parte del uno por ciento que se produce en Japón es el plátano Mongee (pronunciado “mon-gay”).

El Mongee es un plátano muy especial. Solo se cultiva en la prefectura de Okayama, y ​​solo venden 10 bananas por semana. Una banana cuesta 648 yenes (USD 6), pero lo más interesante de esta banana ¡es que podés comer la piel!

Los plátanos Mongee se producen en la granja D&T en la Prefectura de Okayama, en el oeste de Japón. Típicamente, las bananas solo crecen en climas tropicales, pero la granja D&T usa un método llamado “Freeze Thaw Awakening”, que extrae e implementa el ADN de las frutas para producir un espécimen similar a los tiempos antiguos, lo que les permite crecer en un clima más fresco. Los plátanos producidos de esta manera se cultivaron con éxito por primera vez en noviembre.

Ya que se criaron en un clima no tropical, no tienen depredadores naturales, lo que significa que no se usan pesticidas y los plátanos de Mongee se cultivan orgánicamente. Son más dulces que los plátanos comunes, con 24.8 gramos de azúcar, a diferencia del promedio de 18.3 gramos. Por eso, también son más pegajosos y tienen un olor mucho más fuerte. Esa es probablemente la razón por la que le dieron el nombre de “Mongee”, ya que “mongee” es la jerga de Okayama para “increíble”.

Las Bananas Mongee solo se consiguen en Fruit Corner, de Tenmanya Okayama, una tienda departamental de Okayama, y solo reciben un envío por semana de 10 bananas.