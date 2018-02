Cumbia Hero: la versión argentina del Guitar Hero

“The Cumbia Hero” es un nuevo juego para Android creado por un argentino que está siendo furor en la tienda de Google Play, con más de un millón y medio de descargas en sólo 3 meses.

La aplicación fue creada por Víctor Belluccini, y la idea nació cuando creó Güiro de cumbia, una app que simulaba ser el instrumento, pero hecho para teléfonos. En 2 meses llegó a tener más de 150 mil descargas, y ahí se dio cuenta de que había un nicho interesante en este estilo de música.

Hoy Cumbia Hero tiene más de 5 mil usuarios activos y unas 2000 descargas diarias. En la app se pueden tocar más de 50 temas de bandas como Damas Gratis, Supermerk-2, Néstor en bloque, Agapornis, Los Palmeras y varios más.

“La mayoría de canciones las elegí buscando las bandas más famosas en Youtube, y de esas bandas buscaba sus 2 o 3 canciones más conocidas y las enganchaba en un solo tema”, explicó su creador.

Pero Víctor no vive de esto desde siempre, mientras desarrollaba la app trabajaba paseando perros.

“Soy apasionado de la PC, de chico siempre me sentaba a aprender cosas por Internet: diseño 3D, programación, etc. Pero como era por hobby jamás me dio plata. Por 3 años nunca me dio dinero hasta que hice Cumbia Hero, y me dio de vivir por más de 1 año y medio y contando”, contó el joven.