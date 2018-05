Manejó 65 Km con 3000 abejas sueltas en el camión, y no lo picaron ni una vez

Wallace Leatherwood, un apicultor de Carolina del Norte, pasó por lo que la mayoría de la gente consideraría una pesadilla viviente, y salió ileso. Condujo 65 Km con miles de abejas sueltas en la cabina de su camión, y no recibió ni una sola picadura.

El martes pasado, Leatherwood compró unas 18.000 abejas de Wild Mountain Bees en Weaverville, y las metió en la parte trasera de su camión. Pero antes de volver a casa en Waynesville, fue a ver un trabajo, y luego se detuvo en un restaurante local para almorzar. Como no tenía ningún lugar con sombra como para poner las abejas, agarró tres cajas de la camioneta y las movió a la cabina. Pero Wallace no se dio cuenta de que una de ellas no estaba tan cerrada como había pensado, así que cuando regresó del restaurante, encontró la cabina del camión con alrededor de 3.000 abejas.

“No tenía ningún lugar con somba para dejarlas”, dijo Leatherwood a la estación local de noticias. “Cuando salí, una de las cajas estaba negra con las abejas, y había abejas en todas partes. Pensé, ‘bueno, no sé qué hacer'”.

“No quería perder mis abejas. Eran USD 165 por caja”, agregó el apicultor, así que en lugar de simplemente abandonar el camión y correr hacia las colinas, como hubiera hecho cualquier persona racional, simplemente se subió a la cabina con las abejas, y condujo 65 Km hasta Waynesville.

Más loco aún es el hecho de que Leatherwood logró mantener su sentido del humor, sacando su teléfono y filmando el camión infestado de abejas, como una broma para su hijo.

“Las chicas están fuera, tenemos un problema. Houston, ¡tenemos un problema!” Se escucha al hombre diciendo en el video, que se volvió viral en las redes sociales.

Increíblemente, Wallace Leatherwood logró conducir todo el camino a casa sin ser picado ni una sola vez. Sin embargo, admitió que sí sufrió algunas picaduras mientras retiraba las abejas del camión.

Así que, sí, efectivamente, cuando pienses en lugares para transportar tus cajas de colmenas, que no sea la cabina de tu vehículo.