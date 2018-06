Médico demanda a paciente 1 millón de dólares por sus malas reseñas online

Una mujer de Nueva York que publicó algunas críticas online no tan favorables de un ginecólogo de Manhattan que visitó el año pasado, se ha visto obligada a gastar cerca de USD 20.000 para defenderse en una demanda por difamación de USD 1 millón presentada por el médico.

Cuando Michelle Levine decidió compartir su experiencia negativa con respecto a un chequeo anual realizado por el Dr. Joon Song, de Ginecología Robótica y Salud de la Mujer de Nueva York, nunca imaginó que terminaría gastando decenas de miles de dólares defendiéndose en la corte. La mujer afirma que solo estaba expresando su opinión sobre el servicio que recibió, e intentando ayudar a otros al compartir su experiencia negativa para que no pasaran por lo mismo. Sin embargo, los abogados del Dr. Song tienen una opinión diferente: consideran la difamación de las reseñas, y están a la caza de 1 millón dólares de Levine.

Michelle Levine, de 36 años, dice que encontró al Dr. Joon Song online, y programó una cita con él para un chequeo anual, en julio de 2017. Una semana más tarde, le facturaron a su compañía de seguros USD 1.300 por una “visita de un paciente nuevo y ultrasonido”, incluidos USD 427 que no estaban cubiertos por su plan. Levine afirma que cuando llamó a la oficina de Song para preguntar por qué le habían facturado por servicios que no había pedido, como el ultrasonido, el personal inmediatamente se mostró agresivo, diciendo que había venido quejándose de dolor pélvico. Ella insiste en que visitó al ginecólogo para un chequeo anual.

“Estaba tan enojada que escribí una reseña en varios sitios, incluyendo Yelp, ZocDoc y Health Grades”, admite Levine.

“Consultorio muy deshonesto y turbio”, escribió Levine en una reseña. “Sospecho que este doctor practica procedimientos innecesarios a mucha gente y luego le cobra al seguro los altos precios y nadie sabe la diferencia. Mi única visita aquí me ha causado angustia emocional y pánico, ¿y ahora quieren que pague USD 500 adicionales por servicios que ni siquiera necesitaba?”

La paciente insatisfecha publicó la reseña en sitios como Yelp, ZocDoc, Healthgrades y Facebook, y en realidad no le dio demasiada importancia a su experiencia negativa después de eso. Sin embargo, dos semanas más tarde, Levine recibió un correo electrónico de los abogados del ginecólogo, haciéndole saber que estaba siendo demandada por USD 1 millón por mensajes falsos y acoso online.

“Vivimos en un país donde alguien puede demandarte por cualquier cosa y la víctima se ve obligada a pagar por su defensa. No hay salida. He sido víctima de Joon Song durante casi un año”, dijo la mujer.

Sin embargo, los abogados del Dr. Joon Song no lo ven de esa manera. Consideran que las reseñas de 1 estrella de Levine son mentiras que pueden infligir daños graves al pequeño consultorio médico.

“Su derecho a la Primera Enmienda no le otorga el derecho de difamar a alguien”, dijo Areva Martin, uno de los abogados del Dr. Song. “El hecho de que se le permita y pueda hacerlo no significa que deba hacerlo sin reservas sobre lo que dice”.

Michelle Levine dice que el Dr. Joon Song no quiere conformarse, insistiendo en que tiene derecho a USD 1 millón más honorarios legales por sus críticas difamatorias. Hasta el momento, la mujer ya ha gastado cerca de USD 20.000 en su defensa legal, y recientemente decidió lanzar una campaña de GoFundMe con la esperanza de obtener más fondos para su batalla en curso.

“Quiero que Go Fund Me simbolice que las personas tienen derechos y que no deberían ser castigados por tomar ventaja de ese derecho. El ejercicio de sus derechos constitucionales no debe invalidar el derecho de los pacientes a la privacidad”, escribió la Sra. Levine.

Hasta ahora, solo ha podido recaudar USD 1000 de su meta de USD 80.000.