Llevaron al Mundial una figura de cartón de un amigo cuya esposa no lo dejó ir

Fue durante la Copa Mundial Brasil 2014 cuando cinco amigos de la ciudad mexicana de Durango decidieron viajar juntos a la próxima Copa del Mundo, en un autobús pintado con los colores nacionales de su país. Comenzaron a ahorrar para el viaje de inmediato, y lograron comprar un autobus barato que decidieron que podría soportar el largo viaje a Rusia, pero en abril, justo cuando se estaban preparando para irse, uno de los amigos les dio a los demás una mala noticia: no iba a hacer el viaje con ellos porque su esposa no le había dado permiso. Se los hizo saber a través de un video de Facebook, que desde entonces se volvió viral.

“En 2014, vimos que muchas personas viajaban en auto a la Copa del Mundo, y así fue como tuvimos la idea”, dijo Fernando Osorio, uno de los cinco amigos. “Lo haríamos en un autobús diseñado por nosotros, específicamente para este viaje a Europa”.

A pesar de que el anuncio de Javier al principio molestó a sus amigos, no iban a renunciar a su sueño, o al de su amigo. El hecho de que el verdadero Javier no pudiera viajar, no significaba que no podían tomar la siguiente mejor opción: una figura de cartón tamaño natural de su amigo con una gracioso remera que dice “Mi vieja (esposa) no me dejó”.

Los cuatro amigos crearon una página especial de Facebook para su aventura, llamada “Ingue Su Matrushka“, donde han estado publicando fotos de ellos con la figura de Javier en todo tipo de circunstancias hilarantes. En una, parece que está durmiendo con un sombrero cubriendo su cara y una botella de Jaggermeister junto a él, en otra, está posando con los amigos mexicanos, pero en la mayoría de las fotos está de fiesta con sus amigos y se divierte, como lo haría el Javier real.

Los cuatro amigos salieron de Durango en abril, y solo llegaron a Moscú hace un par de días, justo a tiempo para el primer partido de la Copa del Mundo.

Como siempre ocurre con este tipo de historias, tanto el verdadero Javier como su figura de cartón se convirtieron en memes en las redes sociales.