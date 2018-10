Este sitio web cobra a la gente 99 centavos para ver quién más pagó 99 centavos

¿Pagarías 99 centavos y compartirías los detalles de su tarjeta de crédito con un misterioso sitio web solo para ver quién más estuvo lo suficientemente loco como para hacer lo mismo? Si es así, debes saber que no sos el único. Docenas de personas ya pagaron la tarifa estándar solo para ver una lista de personas que previamente habían hecho exactamente lo mismo. Curiosamente, si querés revisar nuevamente la lista para ver si aparece algún nombre nuevo, debés pagar 99 centavos nuevamente. ¡Una genialidad!

El sitio Who Paid 99 Cents? en sí es muy simple, y no revela mucho. Todo lo que se ve es el encabezado, algunos campos para nombre, dirección de correo electrónico y número de tarjeta de crédito, así como el botón “Ver quién pagó 99 centavos”. La letra pequeña en la parte inferior dice “Tu nombre será público. Obviamente. Ese es el punto. Utiza uno falso si quieres. Tu recibo será enviado por correo electrónico”. Y debajo de eso, en una impresión aún más pequeña, los creadores del sitio informan que “Todas las transacciones son definitivas. Por favor, no nos demanden”.

Sean Wolfe, de Business Insider, recientemente dio un salto de fe y supo que 43 personas antes de él habían pagado los 99 centavos. Sin embargo, la mayoría de los nombres en la lista parecían ser falsos. Algunas personas conectaron sus perfiles de SoundCloud, y otras simplemente pusieron frases como “el 9/11 fue un trabajo interno”.

Who Paid 99 Cents? es una creación de Thinko, un estudio de entretenimiento informático con sede en Nueva York. Contactado por Business Insider, Pasquale D’Silva de Thinko dijo que les gusta construir cosas divertidas, y que básicamente crearon el sitio web para hacer reír a la gente.

“La gente está pagando porque les da algo divertido de lo que pueden hablar”, dijo D’Silva. “Creo que a la gente le gusta la sensación de hacer reír a otras personas también. Es solo buena energía. Especialmente teniendo en cuenta que es a su cargo”.

En cuanto al dinero que recaudará el sitio web, D’Silva dice que la compañía lo usará para construir cosas aún más extravagantes: “Tenemos una cola interminable de cosas. Lo ideal es llenar internet con ellos, y que todos puedan reírse un poco más”.