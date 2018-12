Asegura que hablar con acento irlandés lo ayudó a dejar de tartamudear

Nick Prosser, un joven de 28 años de Rotorua, en Nueva Zelanda, ha estado tartamudeando desde que tiene memoria, pero recientemente descubrió que hablar con acento irlandés, hace que su trastorno del habla desaparezca casi por completo.

El joven neozelandés afirma que descubrió la simple cura para su tartamudeo por accidente, mientras intentaba imitar diferentes acentos con un amigo, por diversión. Cuando probó el acento irlandés, tanto él como su amigo se sorprendieron de que su molesto tartamudeo prácticamente desaparecía. Pudieron tener una larga conversación sin que él tartamudeara, lo que nunca había sucedido antes. Simplemente no podía creer que algo tan simple pudiera ser la cura de un problema que había afectado seriamente su confianza en sí mismo desde que era un niño.

“Probé el acento, y luego tuve una larga conversación sin tartamudear”, dijo Prosser. “Estaba maravillado, simplemente me ayudó a dejar de tartamudear. No lo podía creer. Había acudido a muchos terapeutas del habla y médicos, y nunca sugirieron esta técnica”.

El tartamudeo puede no parecer un problema muy serio, pero el joven afirma que siempre lo complicó durante conversaciones sencillas, e incluso en sus trabajos. No se considera tímido, pero siempre estaba frustrado porque a veces abría la boca para decir algo, y las palabras simplemente no salían. Sin embargo, ahora que ha descubierto este sencillo truco, tiene mucha más confianza.

Curiosamente, Nick nunca ha ido a Irlanda, pero cree que hablar con acento irlandés es algo natural para él debido a su madre, que proviene de una familia irlandesa. Sugiere que las personas que sufren trastornos del habla similares prueben revisar su genealogía e intentar hablar con un acento asociado a ellos. Sin embargo, la especialista local en habla Annette Stock dijo que nunca había oído hablar de esta técnica, y que se sorprendería si aún funcionara en seis meses.

“Como terapeutas del habla sabemos que cantar ciertamente ayuda a las personas que tienen tartamudez, pero no puedes simplemente cantar en tu vida diaria”, dijo Stock. “Creo que esto es algo que funciona para él, y eso está bien. Pero dentro de seis meses, si todavía está funcionando, diría ‘wow, eso es increíble’”.

Entonces, ¿por qué el acento irlandés hace desaparecer el tartamudeo de Prosser? Nadie lo sabe con seguridad, pero la peluquera de Rotorua, Ants Haines, quien ha estado cortando el cabello de Nick durante años, tiene una teoría interesante: afirma que de esta manera, el joven de 28 años pasa más tiempo pensando cómo pronunciar las palabras, y que de alguna manera esto ayuda.