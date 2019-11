Misterioso benefactor cancela deudas de gente pobre en Turquía

La semana pasada, muchas personas pobres en Tuzla, un distrito de Estambul, se alegraron al descubrir que sus deudas en los supermercados locales habían sido pagadas por un desconocido benefactor que afirmaba estar realizando los desinteresados actos ​​»solo para ganar la bendición de Dios».

Después del colapso de la lira turca el año pasado, los precios de los alimentos se dispararon, al igual que los precios de los servicios públicos como la electricidad y la tasa de desempleo. El aumento del costo de vida ha sido difícil de mantener para algunas personas, pero este misterioso benefactor está haciendo todo lo posible para ayudar a los más pobres de Estambul.

«Alguien vino y me pidió que le mostrara el cuaderno donde registro las deudas de los clientes», dijo el dueño de una tienda de comestibles de Tuzla. “Había cuatro personas con grandes cantidades pendientes y le dije dónde vivían. Regresó nuevamente después de hablar con ellos y pagó todas las deudas. También supe que dio dinero extra a esas familias. Le pregunté su nombre y me dijo: ‘Solo llámame Robin Hood'».

«Me dijo que estaba allí para pagar las deudas de quienes no pueden pagarlo», dijo Tuncay Yaşar, otro tendero de Tuzla. “He estado aquí por 30 años y fue la primera vez que me encontré con un hecho así. Mis clientes estaban muy contentos y querían verlo, pero no sé quién es. No dio su nombre y dijo que estaba haciéndolo «solo para ganar la bendición de Dios».

Se cree que el mismo generoso hombre estuvo detrás de varias donaciones similares a principios de este año. En marzo, cuando los costos de los alimentos alcanzaron un pico, presuntamente deslizó sobres conteniendo 1000 liras (USD 175) debajo de las puertas de familias necesitadas en varios vecindarios de clase trabajadora en Estambul. Luego, en junio, supuestamente pagó 25000 liras (USD 4360) en deudas de supermercados como regalo de Eid (Culminación del Ayuno: festividad religiosa de la tradición islámica).