Cómo escribir correctamente un epígrafe

Los epígrafes o pie de foto son parte clave de los artículos periodístico, ya que ayudan al lector a entender qué sucede en la historia. Y además, la forma en la que se atribuye el crédito de una fotografía es un índice palpable del respeto por la ética periodística.

Stephanie Federico, editora de la página web de la National Public Radio o NPR (la red de radios públicas más grande de EEUU), ha publicado algunas reglas contenidas en la guía de estilo de la NPR, concernientes a las leyendas que deben acompañar una fotografía.

A continuación los conceptos más destacados:

Quién

Utilizar paréntesis, no comas, para identificar quién es quién en la foto (adaptación de lo establecido en el libro de estilo de AP para “lineamientos de pie de foto”). Por ejemplo: “Laurel Dalrymple (izquierda) y Susan Vavrick presentadores del noticiero discutiendo.” Pero no asumir que los lectores son tontos. Si Janey Adams está en la foto con el presidente Obama, asumir que sus lectores deducirán quién es quién. Utilizar estas aclaraciones entre paréntesis sólo si son realmente necesarias para identificar a las personas.

Como ejemplo, la siguiente foto de Kainaz Amaria:

Photo by Kainaz Amaria/NPR

Cuándo

Utilizar el día de la semana: “Amy Morgan come su tradicional sándwich de Nutella el lunes.” Si el evento se llevó a cabo hace más de una semana, utilizar el mes y el día: “Pam Webster asiste al Concierto de Tiny Desk en diciembre 15.” Si se produjo un año o más atrás, recuerdar el año: “Amy Morgan vestida como un hámster Zhu Zhu, el 11 de diciembre de 2009.” PERO – si la fecha es irrelevante, considerar no incluirla, sólo dar el año o escribir algo así como “el mes pasado.”

Recordar poner una coma después del año si la fecha no llega al final de la frase (NO: El 6 de junio, 1972, un estrella nació; SI: El 6 de junio de 1972, nació una estrella).

Dónde

Algunas ciudades no requieren mencionar el estado o país al cual pertenecen. Para todas los demás, incluir el nombre abreviado del Estado (y/o nombre del país, no abreviado). Las abreviaturas de estado no son las mismas de los códigos postales de dos letras. (Utilizamos Calif., No CA. El libro de estilo de AP contiene un listado de abreviaturas que puede ser de utilidad en estos casos)

Recordar poner una coma después del estado o el país si la ubicación no viene al final de la frase (NO: Nació en Viena, Va la encrucijada de la civilización; SI:. Nació en Viena, Va., la encrucijada de la civilización).

Ser breve

No es necesario resumir toda la historia en el pie de foto; debe completar o complementar la historia. Si el pie de foto tiene un tamaño similar al de la propia foto, significa que es demasiado largo! Lo aconsejable es mantener estas leyendas en una longitud máxima de un par de líneas.

Ejemplo en una fotografía de Ariel Zambelich:

Photo by Ariel Zambelich/NPR

No repetir

Supongamos que el lector ve la página de arriba a abajo. No es necesario incluir todo en cada pie de foto. Si la foto superior, dice Amy Morgan entrega el discurso de graduación de Barnard College en la ciudad de Nueva York el lunes, y hay una segunda foto del evento, entonces no es necesario repetir que era en el Barnard College en la ciudad de Nueva York el lunes.

“Foto de archivo”

Lo ideal es no utilizar esta descripción tan vaga que suele acompañar el material fotográfico de agencias. No resulta informativa.

Créditos

A veces vienen en mayúsculas sostenidas. Eso no queda bien. No debe haber espacios junto a las barras (slashes). Resumimos a continuación nuestros lineamientos para los créditos en las fotografías:

AP fotos: Jane Smith/AP (no “Associated Press)

Getty fotos: Jane Smith/Getty Images (no “Getty”)

Si la imagen de agencia se acredita como “autónoma” o “No acreditado,” sólo se acreditará la organización.

Fotos de freelancers asignados por NPR: Jane Smith para NPR.

En caso de que sean empleados de NPR: Jane Smith/NPR.

Fotos de reporteros de estaciones afiliadas deben acreditarse con la siglas de la emisora: Jane Smith/UMAO.

Las fotos pagadas por NPR, pero que no fueron encargadas por NPR debe ser acreditadas al fotógrafo: Jane Smith.

Fotos de Flickr: Jane Smith/Flickr (y la fuente debe vincular de nuevo a la dirección URL de la licencia CC de la imagen – Ver NPR Creative Commons FAQ)

Material de trabajo, fotos gratis, imágenes de relaciones públicas, fotos de archivo o cualquier cosa por la que no se deba pagar, debe ser acreditada “Cortesía de Jane Smith” (no sólo “de cortesía” o “Cortesía”). Cualquier persona que proporciona una foto cortesía también debe ser notificada por correo electrónico sobre nuestros Derechos de Terceros.

Las capturas de pantalla deben ser acreditadas a nombre de la empresa: “Apple”, “Amazon” o también, indicar en el epígrafe que la imagen es una captura de pantalla.

El uso aprobado de una imagen de un individuo tomada de redes sociales sólo debe dar crédito a la persona; Facebook o Twitter no tienen que ser incluidos.

Vía