Se alimenta con comida canina durante 30 días para demostrar que es lo suficientemente buena para los perros

Mitch Felderhoff, CEO de Muenster Milling, con sede en Texas, EE.UU., no comió nada más que comida para perros hecha por su compañía durante 30 días. Muenster Milling produce alimentos y golosinas de alta calidad para perros, comida para caballos, y alimento para pollos; y el ejecutivo quiso demostrar la calidad de la comida para perros comiéndola él mismo durante un mes. No era lo más fácil de realizar en el mundo, como admite el propio Felderhoff, pero encontró la fuerza para seguir con la dieta durante los 30 días completos.

“La comida para perros no es fácil de comer. Sabe a olor”, dijo Mitch Felderhoff. “Al pasar esa primera semana, esos primeros cuatro días fueron realmente difíciles. No me sentí bien. Una de las cosas que hice que fue clave es que hice un ayuno intermitente».

El ejecutivo de comida para perros dijo que la primera semana fue bastante dura, pero a la tercera semana se acostumbró al paladar de comida para mascotas hasta el punto en que los sabores Pescado del mar y Albóndigas se convirtieron en sus delicias favoritas. En uno de los videos que enloqueció durante este desafío, Mitch dice que se siente excelente, «con la excepción de extrañar realmente el sabor de la comida normal».

Mucha gente se preguntó si Felderhoff realmente pasó 30 días sin comer nada más que comida para perros, y el dueño del negocio afirma que sí. No aconseja a nadie más que lo haga, pero sintió que necesitaba mostrarles a los clientes de Muenster Milling la dedicación de su equipo para crear la mejor comida para perros posible.

«No vamos a alimentar a tu perro con algo, a menos que lo hayamos probado primero», dice Felderhoff en un video.

Al final de los 30 días de la dieta canina, Mitch Felderhoff dijo que había perdido 30 libras, y sus colegas de Muenster Milling bromearon con que la dieta especial había tenido otros efectos positivos en él.

«El pelo de Mitch está realmente brillante ahora», bromeó el gerente de relaciones con el cliente, Kent Barnes. “Nos hemos dado cuenta de eso. Su cabello se está volviendo más grueso, y creo que también le está creciendo pelo en los nudillos».