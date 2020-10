Impactante documental que muestra la manera delirante y enfermiza en la que Jim Carrey se «»transformó»» en el comediante Andy Kaufman, a quien interpretó en la película Man on the Moon. Con filmaciones detrás de cámaras, puede verse que Carrey llevó su papel al extremo.

14. Minimalism: A Documentary About the Important Things

21. Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea

31. Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom

38. The Other One The Long, Strange Trip of Bob Weir