Entrevista con Brian Vernel y Ṣọpẹ Dìrísù, de Gangs of London

Gangs en London es el primer trabajo de ficción del galés Gareth Evans en la televisión Reino Unido. Fanático de las artes marciales, mientras hacía un documental en Indonesia conoció a varios practicantes y decidió filmar allí su pelicula Merantau. Fue tal el éxito que vivió en Jakarta varios años donde filmó The Raid y su secuela The Raid: Berandal llevando a su protagonista, Iko Iwais, al estrellato del cine de acción actual.

Basada en un videojuego de la PSP, Gangs of London es una historia de poderes entre las facciones del bajo mundo que luchan por el poder en la capital inglesa. A partir del asesinato del patriarca mafioso que ha gobernado veinte años, los diferentes grupos como los pakistaníes, los albaneses y guerrilleros kurdos comienzan una guerra por detentar el liderazago.

El actor escocés Brian Vernel interpreta a Billy Wallace, el hijo mayor del patriarca asesinado, que no puede acceder al trono debido a sus adicciones a las drogas.

Ṣọpẹ Dìrísù interpreta a Elliott, un policía infiltrado en la familia Wallace. Tanto Vernel como Dìrísù hablaron en exclusiva por Zoom sobre la serie actualmente en Starzplay, el servicio de streaming.

Brian Vernel

¿Cómo estás aguantando la cuarentena? Leí que la segunda temporada fue aprobada pero por la pandemia se retrasó.

Sí, creo que como muchos proyectos, después van a retomarse. Estoy bien. Me mudé hace poco, tengo un lindo espacio. No es como el primer lugar que estaba en un tercer piso sin jardín.

¿Conocés el juego original, Gangs Of London? Porque está basado en el juego de PSP.

Sí, lo conozco.

¿Lo jugabas?

No, no jugué a ese.

¿Cuál fue el proceso para que estuvieras en el show? ¿Te lo ofrecieron al personaje de Billy?

Mi agente me propuso este rol en el verano de 2018, lo leí, me voló la cabeza. Quería interpretar a ese personaje y fui a leer para Kelly, la directora de casting. No tuve noticias por mucho tiempo y tres meses después me dijeron que me querían para interpretar a Billy. Eso tomó su tiempo. Iba a tomar mucho tiempo porque hay muchos personajes.

Tu personaje, aunque es mayor que tu hermano, no es la cabeza de la familia. Es como Fredo Corleone. Recuerdo a James Ransone, de The Wire, segunda temporada. ¿La viste?

No.

Bueno es como alguien que no sabés para dónde va a disparar. Salvaje, con problemas de adicción. Es como la tradición en el drama que el hijo mayor es el salvaje, el que no es confiable ni predecible. ¿Tomaste algo de alguna obra de teatro o personaje similar?

No particularmente. Como decís vos, Fredo Corleone o el personaje ese de The Wire, tienen cierta expectativa encima. Sería fácil pensar en este caso que la razón por la cual Billy no es cabeza de la familia es porque tiene sus propias fallas. Pero cuando ves el flashback, te das cuenta que afectó su psiquis, su capacidad para funcionar de manera de pensar, el proteger a John. Todo tiene un efecto dominó. Quizás haya un poco de resentimiento, pero él es 100% leal a su hermano. Esa expectativa recae en él y le gusta ser el rebelde, el renegado, al menos para mí.

Sos de Glasgow, pero ahora vivís en Londres. ¿Cómo es la representación de las pandillas de Londres desde el punto de vista de alguien de afuera? Por supuesto que no ves a las pandillas de Picadilly, pero ¿ves algún parecido en el conflicto por llegar al poder entre las pandillas?

Lo único que puedo decir es que viví en Londres por 7 años y conozco bien a la gente de esa ciudad. Es muy diversa, es una ciudad excitante para vivir, pero como en todas las grandes ciudades hay crímenes. Es tan diverso, con tantas nacionalidades, diferentes personas y culturas, que es fácil decir que todas las personas involucradas en el crimen son iguales. Creo, además, que en nuestro mundo de pandillas de Londres ellos dependan de marcas o cosas baratas para vender. Eso es como una visión onírica de Londres que creamos para nosotros.

El drama de mafiosos británicos es como una tradición que viene de los ’50 y los ’60. Guy Ritchie lo retomó en los ’90. ¿Cómo se compara el guión cuando lo leías? Pero esta es la primera vez que vi violencia muy explícita en la pantalla. ¿Cómo se compara con el resultado final el guión?

Sí, exacto. Creo que es mucho de eso. Eso sale a la luz cuando filmás la acción. Puede ser una línea, nada más: “se enfrenta a cuatro tipos en un bar”. Cuando estaba en Star Wars hice una escena con los tipos que hicieron The Raid y sabía que esos tipos iban a buscar a Gareth, es el atractivo de él haciendo un programa de televisión. Muchos son fans de sus películas y esperaban que se transfirieran. Como vos decís, nunca vi algo como eso. Hay muchas cosas de los mafiosos europeos. Pero esa firma particular de lo físico es de Gareth y es el punto que vende Gangs Of London.

Las películas de Gareth son básicamente de artes marciales. Pero ahora está en la televisión británica. ¿Hablaron sobre cambiar el estilo? Porque en Asia son artes marciales pero en Londres está más cerca de la pelea callejera, del boxeo, es distinta la acción.

Billy, personalmente, no tuve que hacer ninguna de esas secuencias así que las disfruté. Pero tienen ese condimento de humor que parece que podría tomar lugar en un pub de Londres, en una realidad aumentada. No sé, quizás lo adaptó un poco porque Londres e Indonesia son diferentes. Pero es entretenido, involucra mucha actividad física, no sabés qué va a suceder luego. Te comés las uñas, te preguntás qué va a suceder luego.

¿Fue difícil cambiar el acento de Glasgow por uno de Londres?

No, porque ya lo había hecho en otros trabajos antes. Es raro que tenga que usar mi acento de Glasgow.

Pero en Star Wars usaste el acento de Glasgow.

Eso fue una sorpresa.

¿Fue decisión tuya o de J.J. Abrams?

Fue eso, porque hice mi audición y J.J. dijo que disfrutó mi acento. Es bueno tener un acento escocés.

¿Tuviste que aprender nuevas palabras tipo slang de Londres, porque es una ciudad que tiene acentos diferentes dentro de la ciudad?

Matt Flannery es de Londres, lo conozco desde hace mucho. Creo que soy bueno para agarrar la musicalidad de un acento, lo disfruto, no fue un problema. La mayoría de la gente que me conoce en la calle asume que soy inglés.

El show está filmado en locaciones reales, se ven muchos lugares de Londres. ¿Cuál fue tu favorito?

Bueno, me gusta lo que ocurre en las oficinas. Hicieron un gran trabajo con los rascacielos. Estoy tratando de pensar… El comercio de kebab, sí ese fue mi favorito. Estaba en el medio de Londres. Tuvimos que ir a la calle y se sintió muy auténtico.

Ṣọpẹ Dìrísù

Gareth Evans es conocido por las artes marciales de Indonesia. Esta vez adapta algo que no viene de las artes marciales. ¿Fue difícil para vos adaptarte a sus demandas físicas?

Espero que no, espero que no parezca eso en la pantalla porque tuve un gran tiempo trabajando el físico. Espero que se vea eso y no que estoy luchando con la coreografía.

Se ve bien, sí. ¿Cómo es él como director? Supongo que las peleas requieren mucha coreografía, no solo actuar sino recordar las marcas, no quedarse fuera de foco y otras cuestiones técnicas.

Hay mucho que pensar en esas secuencias, pero lo disfruté. Soy meticuloso, así que incluso cuando Gareth lo disfrutaba y pensaba que estábamos listos para movernos a la próxima toma, yo quería hacerlo de nuevo porque no había cumplido mi marca. Quería hacer lo mejor que pudiera y no quería que nadie pusiera excusa por no ser artista marcial o doble de riesgo, no quería que nadie se disculpara por mí y hacerlo tan bien como si fuera uno de ellos. Espero que hayamos conseguido que eso se note.

Sí, se nota. Hay algo común en las películas de Gareth, con el policía encubierto como The Raid y su secuela. ¿Es difícil interpretar a un personaje que no es lo que parece y actúa todo el tiempo?

Sí, absolutamente, creo que añade profundidad al personaje, no todo es como parece. Añade una nueva capa para que uno pueda crear, es otra disciplina. Le agrega un poco de condimento.

¿Sos de Londres, no?

Sí.

¿Cuán específico es el programa con las diferencias entre las nacionalidades y clanes mafiosos del Londres real?

No puedo decir que haya conocido al mundo criminal de Londres antes de Gangs Of London, pero seguro se ve un poco diferente. Es interesante pensar en qué pasa atrás de esas puertas a las que uno no tiene acceso.

¿Encontraste algo interesante sobre el submundo criminal de Londres, porque supongo que filmaron la mayoría en locaciones reales?

Sí, creo que mi bocadillo favorito está en el primer episodio, cuando Elliot va a un negocio que parece cerrado y vacío porque las ventanas tienen posters, uno piensa que nadie lo alquila. Cuando entrás vas al sótano y ahí hay toda una red que funciona. Creo es interesante pensar qué sucede detrás de esos afiches, lo que no se puede ver.

Los mafiosos británicos se muestran en las pantallas desde los ’50, ’60. Lo siguen haciendo. Michael Caine en los ’60 y Guy Ritchie en los ’90. ¿Qué pensás que atrae tanto, vos siendo ciudadano de Londres, durante todos estos años?

Creo que el crimen es una pieza muy atractiva de la ficción, aunque no sea siempre ficción desafortunadamente. Pero hay algo de escapismo en ver a gente que no se comporta bien, se sale con la suya, crea antihéroes cuyas motivaciones hacen que a veces, en ocasiones, uno respalde. Pero en todas las culturas, en todo el cine, hay algo interesante sobre el crimen que nunca se va. Eso sucede a diario, siempre hay nuevas historias para contar hasta el presente.

El cine en las últimas dos décadas se acercó a la realidad mientras que las películas y series británicas siempre fueron blancos contra blancos o negros contra negros. Ahora es multicultural. ¿Creés que, aunque es un show sobre crímenes, está bien en presentarlo como multicultural?

Es la verdad. Si dijéramos la verdad hace rato esto no resultaría tan raro o nuevo. Pero Londres es multicultural, todos los aspectos de la ciudad, el crimen, la salud, política, todo es multicultural. Gente de todos los estilos de vida componen la ciudad. Eso queríamos hacer. No creo que a las mujeres se las celebre tanto en el género de los mafiosos como se debería. Porque son matriarcas o jefes de familias. Las mujeres están presentes en las redes criminales de Londres o todo el mundo.

Sos un actor de Shakespeare. ¿Ves algún parecido con personajes de Shakespeare y Elliot?

Nunca había pensado en eso antes. Pienso en esto como un drama de época o una ópera, por lo grande que es la historia y lo expansiva que es. ¿Pero un personaje de Shakespeare? No pensé en ninguno.

La última pregunta: ¿te entusiasma la segunda temporada? ¿Algo sobre lo que vaya a pasar con Elliot?

No sé nada, desafortunadamente y estoy desesperado por enterarme rápido. Muy entusiasmado por conocer a los nuevos personajes y volver a los que conocemos. Estoy muy, muy excitado por la segunda temporada.