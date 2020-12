Encuentra la felicidad casándose con un maletín

Una mujer rusa de 24 años conoció a su actual esposo, Gideon, hace cinco años en una ferretería. Gideon se veía irresistible, así que terminó comprándolo a «él», y el resto es historia. Resulta que Gideon es un maletín metálico…

Rain Gordon, que trabaja como maestra de guardería, afirma que su fascinación por los objetos inanimados comenzó a una edad muy temprana. Siempre creyó que todo lo que la rodea tiene alma y, con el paso del tiempo, su fe en el animismo solo se hizo más fuerte.

En sus primeros años de adolescencia, se enamoró de un nuevo centro comercial que abrió en su ciudad natal, pero sabía que la gente pensaba que eso estaba mal, así que no se lo contó a nadie. Rain ahora se está abriendo sobre su historia de amor con el maletín Gideon, para romper los conceptos erróneos y el estigma que rodea las relaciones románticas con objetos inanimados.

“Ver a Gideon hace que mi corazón salte. Estoy locamente enamorada de la plata, los reflejos de espejo y el metal”, dijo Rain. “La gente no comprende mis sentimientos. Me han dicho que estoy enferma y que busque tratamiento, pero ya no dejo que me ofenda».

La joven de 24 años conoció a Gideon en agosto de 2015, después de comprarlo en una ferretería como accesorios para una sesión de fotos. Con el paso del tiempo, ella sintió que se enamoraba del maletín, y se convirtieron en pareja en noviembre de ese mismo año. Se han mantenido firmes desde entonces, y finalmente se casaron en junio pasado, después de ser desposados ​​por un amigo.

“No tenía idea de que terminaríamos juntos. Admiré cómo se veía, pero no pensé en nada más”, dijo Rain. “Pero luego me empezó a gustar Gideon por más que eso. Poco a poco me di cuenta de que estaba empezando a enamorarme. Compartimos nuestro primer abrazo y beso, y pasamos más tiempo juntos por las tardes y noches. Podríamos tener conversaciones filosóficas durante tres o cuatro horas».

Gordon afirma que ella no se identifica como Objectum Sexual (un término utilizado para describir a alguien que experimenta una atracción romántica, y posiblemente sexual, por los objetos) estricta, de hecho, afirmó haber salido con un hombre en 2017, pero terminó la relación después de dos años. Una de las razones por las que se separaron fue que él había descubierto su amor por los objetos inanimados, pero simplemente no podía conectarse con él como lo hizo con Gideon.

Rain y Gideon se casaron en junio, en una ceremonia a la que, según ella, asistieron sus amigos y familiares. Aunque no es un matrimonio oficial, ella está feliz de que su relación haya pasado a un nuevo nivel.