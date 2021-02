Entrevista con Junto Temple de Little Birds

La serie de seis capítulos Little Birds está inspirada en la colección de cuentos eróticos de Anaïs Nin, la escritora franco cubana. Ambientada en la década de 1950 en Tánger y filmada en Andalucía, España, la serie está protagonizada por Juno Temple (Maléfica: Maestra del Mal, Dirty John), Hugh Skinner (Los Windsor, Fleabag) David Costabile (Miles de millones, Trajes, Breaking Bad), Nina Sosanya (Un mundo feliz, Su Materia Oscura, Killing Eve) y Rossy De Palma (La Ley del Deseo, Julieta). La serie fue escrita por Sophie Al-Maria y dirigida completamente por Stacie Passon. Se puede ver por la plataforma Starzplay.

Juno Temple, la actriz inglesa interpreta a Lucy, una heredera de un empresario de armas norteamericano que viaja Tánger a contraer matrimonio arreglado por su padre para poder insertarse en el mercado africano. La ciudad de la posguerra es una zona franca internacional donde conviven traficantes de armas, policías corruptos y burdeles. Ahí Lucy explora su sexualidad al mismo tiempo que comienza a interrogarse sobre el destino asignado por sus padres.

Temple, hija del director inglés Julien Temple, es conocida por el gran público como una de las hadas de Maléfica pero su trabaja abarca desde Woody Allen (Wonder Wheel), Christopher Nolan (El Caballero de la Noche Asciende), Robert Rodriguez (Sin City: A Dame to Kill For), William Friedkin (Killer Joe) y las series Vinyl y Ted Lasso, entre otras.

Leí que vos ya habías leído Little Bird cuando eras adolescente. ¿Es cierto? ¿Cómo fue tu experiencia al leerlo?

Es cierto. Estaba viajando de Londres a Los Angeles y cambió mi vida. Era la primera vez que leía un libro así. Me abrió los ojos para excitarme con cosas que no imaginaba, algo que pensé que era muy especial, aunque a veces era incómodo también. Pero al fin me había subido a ese viaje. Sos consciente de esa parte secreta tuya que llegás a conocer.

Fuiste criada por un padre famoso que estuvo en contacto con la música de los ’70. ¿Cómo fue tu experiencia con la cultura en tu casa?

Sí, siento que mi padre fue una de mis mayores fuentes de educación. La escuela fue la experiencia externa. Mi padre es realmente alguien que tiene para decir mucho sobre la vida y muchos lugares diferentes. Mi papá está mucho con la jardinería. Así que conocí muchos lugares del mundo a través de los árboles, las frutas y las flores del lugar. Siento que fui a muchos lugares que nunca había visitado a través de los libros que mi papá me prestó. Pero también… los derechos de las mujeres, cómo evolucionaron a través del tiempo. Es gracioso, pero no sé cuándo fue la primera vez que escuché sobre la necesidad del cambio. Mi madre entró a mi habitación de una manera distinta de la que yo lo hice. Mi casa es un hermoso lugar para entrar y volver porque es abierta y no juzga a nadie. Las puertas están abiertas para todos y ese es el caso todavía. Ser actriz significa que hay que sentir empatía con todos, realmente. Especialmente si vas a interpretarlo en cámara. Aunque algunos puedan parecer monstruos o cobardes, o alguien que haya hecho cosas vergonzosas. Siempre traté de hablar sobre las cosas que mi cerebro quería explorar en mi casa. Así que ese… mi papá siempre me dijo que el conocimiento es la clave para la vida. Así que trato de seguir aprendiendo.

Es interesante porque cuando vi los episodios de Little Birds, en términos de la liberación, exploración y sexualidad de Lucy, es una historia muy ausente en los programas de TV americanos, pero no en los europeos. En Estados Unidos están más atemorizados de mostrar esa liberación. Siempre hablan de liberación pero no de liberación sexual.

Sí, bueno, una vez estaba en el Festival de Sundance y estuve en tres películas. Mis pechos se veían en todas. Un periodista dijo algo así como: “No le teme al desnudo” y yo pensé, “¿De verdad, de eso vas a escribir?” .Prefiero que se escriba que hice una actuación de mierda, o que se halague, pero que se hable o critique mi trabajo, no el hecho de que estuve desnuda. Si te ofende deberías hablar con alguien al respecto. La sexualidad y el erotismo es mucho más que un cuerpo desnudo. Tratar de avergonzar a alguien es inútil porque todos son hermosos desnudos. Tratar de hacer que alguien sienta vergüenza es lo que hace que los demás cuestionen sus cuerpos. La sexualidad es más que eso. Es cómo te sentís con tu piel. El erotismo es otra cosa: es tu cuerpo controlando a la cabeza y que la cabeza trate de alcanzar al cuerpo.

El cine erótico es muy europeo, no americano.

Creo que los americanos no están acostumbrados a la palabra erótico. Usan la palabra “sexy”. Son dos cosas distintas. Cuando decís que algo es “sexy” tu cerebro sigue consciente del control. Pero cuando algo es erótico suceden sensaciones en tu cuerpo antes que en tu mente.

¿Cómo llegaste a Lucy? ¿Fue por casting?

Hice audición un par de veces. Hice escenas con Stacie. Luego ella pudo convencer al resto de que yo estaba bien para ese papel. Además, como actriz algo que ya hice la mitad de mi vida, para una serie limitada, es leer una buena parte del tiempo sobre el personaje, los grandiosos personajes femeninos protagónicos, y explorar la perspectiva de la mujer. Eso es especial para leer. Cuando conseguí el trabajo fue como: “Demonios, qué excitante”. Y tengo que pensar que tuve la oportunidad de hacer algo muy especial y no quiero cagarla. Así que estoy muy agradecida. Fue un desafío. El guión tenía tantas anotaciones, tantas cosas específicas para recordar, que yo pensé que eran importantes para la vida de Lucy. Cambios, vibraciones sexuales, tristezas, cosas que servían para ella. Porque cuando filmás algo, no tanto en la TV porque en la TV hacés episodio por episodio y no sabés si habrá segunda temporada o no, en la nuestra era una serie limitada así que teníamos los seis guiones, con principio, nudo y desenlace. Así que filmamos todo como si fuera una película gigante. Algunos días filmábamos la escena del episodio 6 y al mismo tiempo una del episodio 2. Así que mantener dónde estaba el personaje era muy importante para mí. Si no hubiese estado encima Lucy no hubiera tenido ningún sentido.

Supongo que te ayudó que los seis episodios hayan sido dirigidos por la misma persona.

Absolutamente. Siempre fui una actriz de directores. Me encanta que me dirijan, me encanta. Amo la relación entre una actriz y el director. Así que a veces puede ser molesto hacer un programa de TV donde cada dos episodios hay un nuevo director porque siento como que… “oh, nuevo, hola, ¡ayúdame!”. Así que fue especial que Stacie haya dirigido todos. Además ella estaba tan metida que no puedo imaginar a nadie más haciéndolo.

¿Cómo influyó la estética del show a tu personaje? Porque el show es muy estético, desde los encuadres, los colores…

Lo sé. El director de fotografía, Ed Rutheford, es absolutamente mágico. Creo que el show se ve hermoso. Creo que la idea estética para el diseño era crear una memoria que no sabías que tenías. Así que quería transportarte a 1950 en Tánger, donde nunca habías estado, pero lo recordabas sin saber que tenías esa memoria. Así que esa fue una manera grandiosa de describir ese mundo para nosotros. Una gran parte para mí, de descubrir a Lucy, fue el maquillaje, el peinado, el vestuario. Porque también muestra el desarrollo del personaje, hay cosas pequeñas que hacen grandes diferencias. Desde el momento en el que lo presentás hasta que lo despedís. La manera en la que entrás a una habitación, cómo presentás tu mano a alguien, cómo tocás a tu marido en el cuello, cómo sentís las miradas sobre vos. En 1950 las mujeres hacían las cosas de manera distinta porque eran observadas todo el tiempo. Todo tenía que ser pensado, incluso el acento de Lucy, que comienza siendo más tranquilo, quería mantenerla delicada. Pero después empieza a encontrar su voz… no sé, más sexy. Es como la construcción que le permite no solo ser vista sino ser escuchada.

