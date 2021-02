40. El descargo de Moria, tras la polémica por la vacuna contra el covid

«Carta para: algunes? Quiero denunciar por 1era vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era como esta, donde el mundo está paralizado por el COVID 19. Soy una ciudadana argentina que le debe todo a este maravilloso país que amo, donde pago mis impuestos, que me mantengo desde los 12 años, que lo primordial en mi vida siempre ha sido mi salud, lo cual me permite transitarla con alegría, tesón, disciplina y profesionalismo. Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Pero parecería que la tengo si no no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional YO SOY ESENCIAL porque tengo más de 70 años, porque tengo una hija y 2 nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida. Tengo la suerte de hacer con mis compañeras un éxito que excede lo teatral para convertirse en un fenómeno social como lo es BRUJAS que gracias a nosotras «LAS BRUJAS» comen muchas familias, pero necesitamos estar sanas y protegidas para estar todas las noches en un escenario y en mi nombre denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola, protegida como lo hice desde niña y porque se me trata con prejuicios, se me estigmatiza por ser famosa? cuanta ignorancia!!! Jamás me victimicé pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama que para ustedes no representa nada porque si consideran que un famoso no representa nada, para qué hablan y usan mi imagen? Usen la de gente anónima que ustedes que son tan éticos andan con GPS para encontrarla. #Besito de desprecio para todes, a quienes les quepa el sayo y a los que no que creo son mayoría, los espero en Brujas que estamos agotando localidades ó el aforo, o sea la capacidad teatral 🙉🙈🐵💣🙏»