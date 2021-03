El bagel más lindo del mundo

Durante los últimos 20 años, la gente ha estado visitando The Bagel Store en Brooklyn, Nueva York, para probar uno los más bellos del mundo. Acertadamente llamado «Rainbow Bagel», esta original golosina parece más bien plastilina y no comida real, pero al parecer tiene un sabor muy superior. Scott Rosillo, «el primer artista de bagels del mundo» y propietario de The Bagel Store, es el cerebro detrás del popular panecillo arco iris. «Es una obra absoluta de pasión y el arte», afirmó durante una entrevista con Insider Food. «Se requiere una enorme cantidad de disciplina para hacer el más bello bagel del mundo». El proceso es aparentemente tan complejo que la tienda sólo hace alrededor de 100 de ellos cada cinco horas. Rosillo dice que él y su equipo pueden hacer 5.000 bagels simples en la misma cantidad de tiempo. Para crear estas golosinas de colores, se colorean lotes individuales de masa con colorante de alimentos de neón, aplanadas y apiladas una encima de la otra, en capas. El montículo de pasta de colores se corta en rodajas, que luego se enrollan en forma de cuerdas y conectados en formas circulares y se meten en el horno. Aunque Rosillo no comparte la receta exacta de sus panecillos del arco iris, pone de manifiesto que tienen » sabores frutales como arándanos», y son libres de gluten y huevos. The Bagel Shop vende una variedad de panecillos especiales, como el bagel French Toast con Nutella crema de queso, tocino, huevo y panecillo de queso llamado BEC o Cragel, un híbrido entre un croissant y un bagel. Todos son al parecer deliciosos, pero el «Rainbow Bagel» sigue siendo el más popular. La buena noticia es que los «Rainbow Bagel» se envían a todo el país a un precio de 3,95 dólares, pero la mala noticia es que hay una enorme demanda de ellos en este momento, por lo que en realidad hay una lista de espera. Rosillo aconseja a los clientes a visitar la tienda de la Avenida Bedford en Williamsburg para tener mejores posibilidades de encontrar realmente «Rainbow Bagel» disponibles, ya que las otras tiendas siempre tienen una oferta muy limitada. youtu.be/-H1wAtCKlIE