El director Joe Berlinger y la productora ejecutiva Po Kutchins hablan de Confronting a Serial Killer

Sam Little ha sido declarado el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos de América, y Jillian Lauren, la autora de best sellers, esposa y madre de dos hijos adoptivos, es la única periodista que habla con él. En la historia del crimen estadounidense, nunca ha existido una relación como la de Jillian Lauren y Sam Little.

En el 2018 la aclamada autora de memorias, Jillian Lauren, decidió probar algo nuevo y escribir un libro de misterio y asesinatos. Su investigación la llevó a una prisión estatal de máxima seguridad en el desierto al noroeste de Los Ángeles, para un encuentro cara a cara con el estrangulador sexual en serie Sam Little. Cinco años antes, Little había recibido tres cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles en la década de 1980, pero la detective que lo atrapó, Mitzi Roberts, le dijo a Lauren que sospechaba que podría haber cometido muchos más asesinatos. Lauren, una extrabajadora sexual y sobreviviente de abuso doméstico y un ataque de estrangulamiento, se sintió obligada a averiguar más.

En su segunda visita, Little, quien siempre había mantenido su inocencia con vehemencia, de repente comenzó a confesarle una multitud de asesinatos a Lauren, iniciando una conversación macabra que duraría los siguientes dos años. Pronto, su relación sin precedentes adquirió importancia cuando comenzó a obtener detalles que Little no compartía con nadie más, lo que le permitió a Lauren ayudar a las autoridades a resolver largos casos de asesinatos que se había archivado.

Ahora el FBI cree que Little ha asesinado a más personas que cualquier otro individuo en la historia de Estados Unidos. Después de haber confesado haber matado a 93 personas durante su ola de crímenes de cuatro décadas, Little ha asesinado a más víctimas que los asesinos en serie Ted Bundy, John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer juntos.

Con increíble asombro, nos enteramos a través de las extensas conversaciones de Lauren con Little y la profunda investigación de su pasado, que pasó casi sin ser detectado, arrestado y liberado una y otra vez en el transcurso de sus 40 años de asesinatos, revelando el flagrante fracaso de la aplicación de la ley y el sesgo social masivo contra las víctimas que eligió: mujeres, predominantemente de color, que vivían al margen de la sociedad. A medida que Lauren logra obtener más detalles de Little sobre los crímenes que cometió, conocemos de primera mano qué es lo que mueve a Little, qué experiencias tempranas lo moldearon y cómo llego a ser el monstruo en el que se convirtió.

Producida y dirigida por el cineasta Joe Berlinger, nominado al Oscar® y ganador del Emmy®, la serie cuenta esta historia a través del acceso exclusivo a sus principales participantes, Jillian Lauren y Sam Little, así como a un increíble elenco de personajes, de familias que pasó décadas en la pesadilla de no saber quién mató a sus seres queridos, hasta la policía contemporánea que investigó tenazmente los asesinatos olvidados de trabajadoras sexuales, consumidores de drogas y mujeres pobres por las que nadie más parecía preocuparse hasta ahora.

La serie cubre historias del pasado y eventos que se desarrollan en el presente, ya que las fuerzas policiales en todo el país utilizan las confesiones de Little para identificar a las víctimas y brindar respuestas a sus familias, en un proceso que se desarrolla día a día. Hasta ahora, se han identificado más de 60 víctimas, según las descripciones de Little y los espeluznantes retratos en pastel de tiza que dibuja de sus víctimas. La misión de Lauren es identificar a estas Jane Does y brindar respuestas a sus familias, antes de que Little, ahora de 80 años y con mala salud, muera y deje a casi 30 víctimas sin nombre.

Confronting A Serial Killer está disponible el 18 de abril con nuevos episodios cada domingo por Starzplay.

Final de temporada el 16 de mayo.