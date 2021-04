26. Carla Conte reivindicó sus canas

«La idea de dejar de teñirme la vengo amasando en mi cabeza desde hace mucho tiempo. En marzo del año pasado, cuando se cortó mi trabajo que venía haciendo hace tres años (Confrontados), lo primero que pensé fue ‘no me tiño nunca más’. Hacía mucho le venía dando vueltas porque odiaba las raíces, odiaba la obligación de tener que teñirme cada tres semanas. Me parecía como una cárcel y no entendía en qué momento lo había elegido. Fue algo que sucedió. Medio que estaba presa de la imagen por estar trabajando tan expuesta (en la TV). Entonces, no sabía cómo hacer la transición.

No lo sufrí en ningún momento. De hecho, ver el proceso y cómo crecían mis canas me dio una felicidad. El color de las canas me daba alegría, me parecía un pelo hermoso con un color hermoso. Siempre lo disfruté y siempre me pareció que estuvo buenísimo.

En el medio: procesos, ansiedad, querer cortarme (el cabello). Por eso, terminé teniendo el pelo tan corto. Sueño tener un pelo largo, canoso y hermoso. Pero siempre lo viví con mucha alegría y liberación. No me siento vieja»