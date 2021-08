Científicos descubren Bob Esponja y Patricio Estrella de la vida real

Científicos marinos parecen haber descubierto la ubicación oculta de la casa submarina de Bob Esponja, a solo 200 millas de la costa de Nueva York.

Los buzos observaron recientemente una esponja de mar amarilla y una estrella de mar rosa (dobles perfectos de Bob Esponja y su amigo Patricio Estrella), reposando en una roca en el monte submarino Retriever en el Océano Atlántico.

El científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Christopher Mah, compartió la noticia en Twitter: “Normalmente evito estas referencias… pero WOW. ¡Bob Esponja y Patricio de la VIDA REAL! »

Un equipo de investigadores de la nave Okeanos Explorer de la NOAA encontró a los aliados acuáticos, una esponja Hertwigia y una estrella de mar Chondraster, mientras inspeccionaba el monte submarino a bordo de vehículos operados por control remoto.

«‘Pensé que sería divertido hacer la comparación, que por una vez era en realidad comparable a las imágenes / colores icónicos de los personajes de dibujos animados». dijo Mah dijo sobre el descubrimiento fortuito.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP

— Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021