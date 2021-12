221. La emotiva despedida de Martita Fort a su abuela Marta

«Hoy le decimos adiós a mi querida abuela Marta, no sólo significaba una abuela para mi si no que además era una gran artista que como mi papá perseguía el cariño del público. Aunque me entristece la noticia, con seguridad que ahora debe estar feliz de reencontrarse con mi papá donde pueden estar unidos cantando después de muchos años🤍»