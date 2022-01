Revisa la carpeta de correo no deseado y se entera que ganó la lotería

Una mujer estadounidense chequeó su carpeta de SPAM y descubrió que había ganado un premio de lotería de USD 3 millones.

“Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto”, dijo Laura Spears, de 55 años de Oakland, Michigan.

“Unos días después, estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de correo no deseado en mi cuenta de correo. Fue entonces cuando vi un email de la lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. Todavía no puedo creer que realmente gané USD 3 millones”, continuó la afortunada mujer.

De hecho, Spears ganó USD 1 millón con su boleto original, pero pagó un dólar adicional para agregar un «Megaplier», un truco que puede multiplicar los premios hasta cinco veces.

Spears dijo que se jubilará antes de lo planeado, y compartirá sus ganancias con los miembros de su familia.

La residente del condado de Oakland aseguró que agregó la Lotería de Michigan a su lista de remitentes seguros, en caso de que de que vuelva a tener suerte.