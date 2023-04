El menor consumo de alcohol sería posible con una mayor oferta de bebidas no alcohólicas

El aumento de la oferta de bebidas sin alcohol (del 25 % al 50 % o 75 %) reduce significativamente la selección y compra de las alcohólicas.

Sin embargo, en función de los riesgos para la salud asociados con el consumo de bebidas azucaradas, los investigadores consideran necesario aplicar regulaciones y políticas continuas que propongan la reducción del contenido de azúcar en las bebidas con y sin alcohol.

El estudio que publica la colección virtual Plos Medicine * utilizó un supermercado simulado que al presentar a los compradores diversas proporciones de bebidas con y sin alcohol, les solicitaba las seleccionaran para comprar en su próxima tienda en línea. Descubrieron que los compradores expuestos a más bebidas no alcohólicas seleccionaron y compraron menos unidades con alcohol.

Cuando la mayoría de las opciones eran bebidas sin alcohol los participantes seleccionaron un 41 % menos de productos con alcohol; la cifra se redujo al 32 % de unidades cuando la mitad de las opciones eran bebidas que carecían de alcohol.

Los autores destacan la consistencia del comportamiento de los resultados; las cantidades y proporciones de alcohol seleccionadas y compradas fueron siempre inferiores cuando las bebidas sin alcohol eran más visibles, incluso en los análisis especificados por protocolo previo.

Los hallazgos coinciden con los proporcionados por un estudio anterior donde el aumento de la proporción de opciones de bebidas no alcohólicas en un entorno en línea reducía la selección hipotética de alcohol. En términos más generales, los resultados son consistentes con un conjunto creciente de estudios que aplicaron disponibilidad similar en los alimentos, experiencias que afirman el potencial de estas intervenciones para aplicarse en diferentes exhibiciones de productos.

El consumo de alcohol

El consumo excesivo de alcohol, junto con el consumo de tabaco, la inactividad física y la dieta poco saludable, contribuyen en gran medida a la carga mundial de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades cardíacas y los eventos cerebrovasculares.

La alteración de la oferta de productos alcohólicos por lo general se practicó mediante restricciones demográficas, temporales o espaciales (p. ej., por edad, horario de apertura o número o densidad de puntos de venta), y no en términos de cambios en la gama de productos disponibles.

La intervención todavía no probada y potencialmente escalable a nivel de población, implica aumentar la proporción de opciones de bebidas disponibles no alcohólicas (en relación con las alcohólicas) para seleccionar y comprar. Según los autores, esto es posible poniendo a disposición más opciones sin alcohol, con eliminación de algunas con alcohol, o con la ejecución de ambas y con el mantenimiento del mismo número total de opciones. La última alternativa es la evaluada en el estudio de Plos Medicine dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge.

La industria del alcohol

Si bien el mercado actual de cerveza, vino y licores sin alcohol representa una participación del 3,5% de la industria mundial del alcohol se prevé que aumente casi un 13 % anual durante los próximos 3 años. En 2021, el mercado sin alcohol o con bajo contenido de alcohol creció un 6 % a nivel mundial.

Las alternativas de bebidas sin alcohol y refrescos comercializados para adultos si bien representan solo una pequeña proporción del mercado, la combinación con su reciente aumento en popularidad, indicaría que existe un margen sustancial para aumentar su disponibilidad.

Metodología y participantes

Los investigadores reclutaron a 737 adultos residentes en Inglaterra y Gales, todos compradores habituales de alcohol en línea. Del total, poco más de 600 completaron el estudio y formaron parte del análisis final; el 60 % eran mujeres con edad promedio de 38 años.

Los participantes seleccionaron bebidas de 64 opciones en un supermercado en línea imaginario cuyo diseño emulaba un supermercado en línea real. Las opciones incluyeron una variedad de cervezas, sidras, cerveza sin alcohol, otras bebidas con alcohol y refrescos.

El conjunto de participantes fue asignados aleatoriamente a uno de tres grupos, caracterizado por una proporción diferente de bebidas con y sin alcohol: el 25% de las bebidas visibles por el Grupo 1 eran sin alcohol; para el 2, la proporción aumentó al 50%, mientras que para el 3 alcanzó el 75%.

Los expuestos a la mayor proporción de bebidas no alcohólicas (Grupo 3) seleccionaron menos unidades de alcohol (17,5 unidades), en comparación con las 29,4 de los expuestos a la menor proporción de bebidas sin alcohol (Grupo 1). La reducción equivalió a aproximadamente el 41%.

Los investigadores encontraron que entre los participantes expuestos a la mayor proporción de bebidas sin alcohol, el 52 % de las compradas eran alcohólicas, en comparación con el 70 % que compraron los expuestos a la menor proporción de bebidas no alcohólicas.

Conclusiones finales

Los autores destacan que la cantidad total de bebidas seleccionadas y compradas se mantuvo similar entre los grupos; es decir, los efectos fueron el resultado de cambiar las elecciones de las personas.

Esto implica que las ventas generales de bebidas y los ingresos potenciales pueden permanecer relativamente sin cambios, en función del precio de las bebidas sin alcohol.

Aunque algunas de las opciones de bebidas no alcohólicas en el estudio actual no contenían azúcar y, en general, tenían menos calorías que las opciones alcohólicas (promedio de 64 y 233 calorías por bebida sin y con alcohol, respectivamente), las alternativas de muchos refrescos y bebidas libres de alcohol aún contienen grandes cantidades de azúcar y calorías.

Los investigadores consideran que, dados los riesgos para la salud asociados con el consumo de bebidas azucaradas, se necesitan regulaciones y políticas continuas que se propongan la reducción del contenido de azúcar en las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

El artículo aconseja tener en cuenta que la industria del alcohol comercializa muchas alternativas sin alcohol y que no existe una regulación sobre las declaraciones de propiedades saludables, a menudo exageradas, que promocionan para la venta de sus bebidas. Tal participación de la industria tiene daños potenciales y debe ser monitoreada de cerca.

La investigación fue llevada a cabo en la Unidad de Investigación de Salud y Comportamiento de la Universidad de Cambridge.

Vía