El hotel más profundo del mundo: así es dormir 419 metros bajo tierra

El hotel Deep Sleep es un lugar sin igual: compuesto por cuatro cabañas privadas con dos camas y una gruta con cama de matrimonio, comedor y aseos. Situado en las profundidades de una sección de la mina de pizarra abandonada de Cwmorthin, Gales, a 419 metros bajo tierra, se trata del hotel más profundo del mundo.

El Deep Sleep Hotel fue inaugurado en abril por la empresa de actividades al aire libre Go Below y sólo abre una noche a la semana, los sábados. Los clientes empiezan reservando por Internet, y el sábado por la noche inician su aventura viajando a la base de Go Below, cerca de la localidad de Blaenau Ffestiniog, donde les esperan guías formados para acompañarles hasta el hotel subterráneo.

Tras caminar 45 minutos por las montañas, los visitantes se equipan en una pequeña cabaña y se preparan para el descenso a la mina abandonada de Cwmorthin, la mayor mina de pizarra abandonada del mundo. La desafiante ruta consiste en viejas escaleras, puentes abandonados y slacklines, y llegar al hotel lleva aproximadamente una hora.

Una vez en el Deep Sleep Hotel, los huéspedes reciben una bebida caliente y una comida al estilo expedición, antes de retirarse a dormir. La temperatura en el hotel más profundo del mundo se mantiene constante a 10 grados centígrados durante todo el año, pero las cabañas, densamente aisladas, son muy acogedoras. También disponen de agua corriente, electricidad e incluso Wi-Fi a través de un cable Ethernet de un kilómetro de longitud desde una antena 4G en la superficie.

El Deep Sleep Hotel tomó el título de «hotel más profundo del mundo» de una suite situada en la mina de plata Sala, en Suecia, a 154 m bajo tierra.

El hotel cuesta 688 dólares por noche, y para llegar hay que atravesar una ruta «empinada y desafiante» a través de los antiguos pozos de la mina para llegar a él.