1. Succession – Temporada 4 La disfuncional familia Roy comienza a evaluar un futuro donde su conglomerado de medios Waystar Royco pertenece a Lukas Matsson, y como este cambio puede impactar en sus vidas una vez que se complete el acuerdo.

2. Fargo – Temporada 5 Una de las mejores series del siglo que regresó con una temporada espectacular. Jon Hamm interpreta a un sheriff corrupto que hará lo que sea necesario para encontrar a su exesposa, que lo abandonó y formó una nueva vida.

3. Amor y muerte Candy es una ama de casa que, insatisfecha con su vida suburbana aparentemente perfecta, comienza una aventura con Allan, su vecino casado. Todo aparenta funcionar bien en la comunidad, ambas parejas asisten a la iglesia y conviven en armonía. Pero la tragedia dijo presente.

4. The Last of Us Tras una pandemia en Estados Unidos, Joel y Ellie deben enfrentar la dureza del mundo en el que viven: se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje a través del país.

5. The Bear – Temporada 2 Carmy se encuentra decidido a transformar The Original Beef of Chicagoland en un sofisticado restaurante de alta cocina llamado The Bear. Por supuesto que deberá enfrentar muchos desafíos.

6. Poker Face Charlie Cale es una trabajadora de un casino con una habilidad innata para detectar mentiras, que viaja por Estados Unidos huyendo del jefe de un casino tras una muerte sospechosa.

7. Shrinking Un terapeuta que se enfrenta a una pérdida familiar dolorosa, comienza a romper las barreras éticas en su trabajo al decirles a sus pacientes lo que realmente piensa, lo que genera cambios masivos en su vida y en la de ellos.

8. La caída de la casa Usher Para asegurar su fortuna, dos hermanos implacables instauran una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando, misteriosamente, sus herederos mueren uno tras otro.

9. Moving En esta serie de acción sobrenatural, unos adolescentes que viven escondiendo sus superpoderes, junto con sus padres que guardan secretos dolorosos de su pasado, se enfrentan juntos a grandes peligros.

10. Your Honor – Temporada 2 Michael es liberado de prisión antes de tiempo para ayudar a terminar con la mafia de Nueva Orleans.

11. Hijack Cuando el vuelo KA29 sufre un secuestro durante su trayecto de siete horas de Dubái a Londres, Sam Nelson, consumado negociador corporativo, intenta echar mano de su pericia profesional para intentar salvar a todos los pasajeros. Pero su estrategia de alto riesgo podría ser su ruina.

12. Bronca Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

13. The Mandalorian – Temporada 3 Los viajes del mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos.

14. Good Omens – Temporada 2 El arcángel Gabriel aparece desnudo y con amnesia en una librería de Londres. Y esto puede desatar una guerra entre el cielo y el infierno.

15. Barry – Temporada 4 Barry está en prisión por los crímenes que cometió. Deberá aceptar que su vida cambió para siempre.

16. Gen V Mientras jóvenes con poderes extraordinarios asisten a clases y se preparan para ser los héroes del mañana, deben navegar los desafíos típicos de la adolescencia: el estrés hormonal, las relaciones incipientes, traiciones y el drama. Ambientada en el universo de ‘The Boys’.

17. Party Down – Temporada 3 Diez año después, las vidas de los integrantes del servicio de comidas ‘Party Down’ ha cambiado. Algunos incluso han tenido éxito como actores. Pero las vueltas de la vida los llevan a trabajar juntos nuevamente.

18. I’m a Virgo Cootie es un joven negro de Oakland, California, que mide 4 metros de altura. Tras crecer escondido, pasando el tiempo a base de cómics y programas de televisión, se escapa para experimentar la belleza y las contradicciones del mundo rea.

19. A Small Light La notable historia de Miep Gies, una mujer holandesa que arriesgó su vida para proteger a la familia de Ana Frank de los nazis durante más de dos años durante la Segunda Guerra Mundial.

20. Lakers: Tiempo de ganar – Temporada 2 Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson se esfuerzan por mantenerse como campeones indiscutibles del baloncesto. Pero los Boston Celtics tienen otros planes.

21. Ted Lasso – Temporada 3 El entrenador de fútbol más carismático del mundo vuelve a disputar la Premier League.

22. Full Circle Una investigación sobre un secuestro fallido descubre secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual.

23. Jury Duty La serie es un falso documental como ‘The Office’, pero mostrando lo que ocurre con un jurado americano a través de los ojos de Ronald Gladeen, un joven miembro del jurado que desconoce que todo el caso es falso. Todos, menos él, son actores y todo lo que sucede está cuidadosamente planificado.

24. Telemarketers Un documental que muestra el lado feo del capitalismo estadounidense y el abuso de la confianza del cliente.

25. Loki – Temporada 2 Loki debe trabajar junto a Mobvius para salvar a la Autoridad de Variación Temporal. El multiverso está en peligro.

26. What We Do in the Shadows – Temporada 5 Los vampiros deben enfrentar los sospechosos cambios que sufre Guillermo.

27. Primo Un adolescente de San Antonio compagina sus aspiraciones universitarias, las expectativas de la sociedad y una agitada vida familiar con su madre soltera y sus cinco tíos.

28. The Changeling La historia de amor de Apollo y Emma es un cuento de hadas, hasta que Emma desaparece misteriosamente. Desconsolado, Apolo se ve inmerso en una odisea mortal por una Nueva York que no sabía que existía. Basada en la galardonada novela de Victor LaValle.

29. The Other Two – Temporada 3 Una serie sobre cómo sería la vida de los hermanos mayores de Justin Bieber, eternamente eclipsados por el éxito del hermano menor.

30. Abbott Elementary – Temporada 2 Excelente comedia sobre una escuela pública en la que todo funciona mal, pero el amor de los profesores por la enseñanza mantiene las cosas a flote.

31. One Piece Acompañado de su ecléctica tripulación, el joven pirata Monkey D. Luffy emprende un viaje en busca de un tesoro legendario en esta adaptación del popular manga.

32. Reservation Dogs – Temporada 3 La tercera temporada comienza en California donde no todo es como esperaban los protagonistas.

33. Drops of God Mientras el mundo del vino llora la muerte de Alexandre Léger, su hija Camille, muy distanciada de él, descubre la extraordinaria colección que puede ser suya. Pero, para reclamar su herencia, Camille debe superar a Issei, el protegido de Alexandre, en una prueba para sus sentidos.

34. You – Temporada 4 Joe empieza de cero en Londres con el objetivo de olvidar el pasado y ser mejor persona. Pero en el difícil camino hacia la redención, se tropieza con una nueva obsesión.