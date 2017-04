Los videos LGBTQ bloqueados por el modo restringido de YouTube

A veces, los algoritmos no funcionan como es debido. Y a veces lo hacen, pero no con los resultados esperados. Este último parece estar sucediendo con el modo restringido de YouTube, un entorno destinado a filtrar el contenido “potencialmente objetable”, y los videos sobre temas LGBTQ+.

El modo restringido existe desde 2015, con una versión anterior conocida como “modo de seguridad”, introducida en 2010, pero este tema aparece ahora nuevamente por razones que no están claras. Es posible que el algoritmo haya sido modificado de alguna manera, o simplemente podría ser que recién ahora la gente se está dando cuenta de todas las implicaciones.

Un vlog de Rowan Ellis detalla lo que parece estar sucediendo: el contenido LGBTQ+ es aparentemente arbitrario en el modo restringido. Los videos que detallan relaciones, por ejemplo, no siempre se limitan, pero aquellos que involucran discusiones sobre relaciones del mismo sexo de naturaleza benigna, de lo contrario, pueden ser incluidos en la amplia red del modo restringido. Por ejemplo, los videos sobre ser transgénero, así como varios que muestran la transición, se bloquean cuando el modo restringido está habilitado.

Aunque los motivos que hacen que algunos videos sean censurados no están explicitadas, el sitio de soporte de YouTube indica que las restricciones de edad, marcas de comunidad, y otros factores influyen. “El modo restringido es una característica opcional utilizada por un pequeño subconjunto de usuarios, que quieren tener una experiencia más limitada de YouTube “, dijo un portavoz en un correo electrónico. “Los videos que contienen temas LGBT están disponibles en el modo restringido, sin embargo, algunos videos que cubren temas como salud, política y sexualidad no aparecen para los usuarios e instituciones que optan por utilizar esta función.”

El alcance total de los videos que se esconden en el modo restringido varía en términos de formato, tema, e incluso lenguaje. Es difícil calcular qué proporción de, por ejemplo, videos violentos están siendo bloqueados, frente a aquellos que tienen que ver con la sexualidad, ya que YouTube no ha informado los datos por el momento. Sin embargo, la configuración parece ser muy sensible al contenido LGTBQ+, incluso si no es explícitamente sexual. Aquí algunos ejemplos:

Un video por de la YouTuber Stef Sanjati que trata justamente sobre lo que está sucediendo con los videos LGBTQ+ en YouTube:

Un video español de Javier Ruescas sobre personajes LGBTQ+:

Dos videos diferentes, donde la británica YouTuber neonfiona y su novia contando cosas sobre ambas también han desaparecido misteriosamente en modo restringido:

El YouTuber RyannMinajj tiene varios videos afectadas por el modo restringido, incluyendo este donde él y su novio tratan de enumerar hechos acerca de uno al otro con pasteles en la cara por las respuestas incorrectas: