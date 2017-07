Una película de 720 horas será la más larga de la historia

Algunos tienen problemas para mirar una película de dos horas sin quedarse dormidos, pero eso es sólo un parpadeo comparado con Ambiencé, la próxima película del director sueco Anders Weberg, que durará 720 horas. O sea 30 días de tiempo de proyección continua.

Después de trabajar en el campo de las artes visuales por más de dos décadas, Weberg planea terminar su carrera en 2020. Pero quiere retirarse con un golpe de efecto, creando la película más larga de la historia del cine. Llamada Ambiencé, la épica obra de arte de 720 horas será proyectada simultáneamente en todos los continentes, por una sola vez, después de lo cual el director sueco planea destruir todas las copias, para que nunca pueda ser exhibida de nuevo.

Si esperás un thriller para mantenerte en el borde de tu asiento durante 30 días, Ambiencé no lo es. Weberg afirma que su obra maestra no es una “pieza dramática guionada”.

“Mi proceso es que recojo destellos de luz con la cámara, y los llevo a la computadora donde comienza el trabajo real, tomando todos estos destellos y arreglándolos y reajustándolos en un flujo que siento representa la emoción que trato de expresar,” cuenta el director. “Hay un montón de post producción detrás de ello, donde ejecuto todo el material capturado a través de numerosos procesos. Utilizo After Effects para esa parte, así que esta será seguro una experiencia efímera, y lo único que quedará es el recuerdo de los pedacitos y partes que el espectador pudo ver”.

Para establecer un nuevo récord de la película más larga jamás realizada, Anders Weberg tiene que superar el film de 2011 Modern Times Forever, que dura unas respetables 240 horas. Técnicamente, ya lo ha hecho, ya que el año pasado reveló que ya había filmado 400 horas de Ambiencé, alegando que estaba en una buena posición para terminarlo en la fecha prevista. Sin embargo, todavía tiene un montón de trabajo por delante.

Para obsequiar a su audiencia un adelanto de lo que pueden esperar viendo la película más larga de la historia, el artista sueco ha estado lanzando trailers desde 2014. El primero duró sólo 7 minutos, que era demasiado corto para una película de 720 horas, pero en 2016 lanzó un nuevo trailer, esta vez de 7 horas de duración, y, en 2018, planea lanzar el último, que durará 72 horas.

Curiosamente, Ambiencé contará con alrededor de 100 actores, con algunos de los cuales Weberg ha trabajado en el pasado, y algunos contratados sólo para esta película, pero pueden no tener ningún diálogo en absoluto. El director dice que no ha puesto ningún diálogo en las más de 400 horas que ha hecho hasta ahora, y puede que no los haya en toda la obra. Afirma que el diálogo se utiliza en exceso en el cine en estos días, y que no es necesario enviar un mensaje.

Anders Weberg ha estado trabajando en la película casi por sí mismo, y es también el único que financia el proyecto. El cineasta dice que la experiencia le ha enseñado que una vez que aceptás el dinero de otra persona, perdés el control y te ves obligado a hacer concesiones.