Los nuevos monopolios

El inexorable crecimiento de Google, Facebook y Amazon aumentó los temores de que estos gigantes se estén volviendo demasiado poderosos. A continuación todo lo que necesitás saber al respecto:



¿Cuán dominantes son estas empresas?

Tan dominantes como eran Standard Oil, Carnegie Steel y American Tobacco a finales del siglo XIX. Google tiene el 88 por ciento de la cuota de mercado en publicidad de búsqueda en EE.UU. Facebook y sus principales subsidiarias (Instagram, WhatsApp y Messenger) representan el 77 por ciento del tráfico de redes sociales móviles. Casi 1 dólar de cada 2 en ventas al por menor online pasa a través de Amazon. Al ritmo de los ingresos de decenas de miles de millones de dólares, cada compañía se ha expandido a otras industrias: Google domina el video (a través de YouTube), el mapping y el correo electrónico personal; Facebook está construyendo drones de consumo y sets de realidad virtual; Amazon compró recientemente la exclusiva cadena de comestibles Whole Foods por 13.400 millones de dólares. Los entusiastas digitales predijeron una vez que Internet democratizaría los negocios y la industria; en cambio, le permitió a un puñado de empresas tener cuotas de mercado tan dominantes que es casi imposible competir con ellas. TJ Stiles, biógrafo del magnate del negocio del siglo XIX Cornelius Vanderbilt, dice que estamos viviendo en una segunda Edad de Oro. “Nuestras vidas”, dice, “se canalizan una vez más a través de cada vez menos empresas controladas por unos pocos hombres”.

¿Qué pasa con los monopolios?

Cuando las empresas controlan un mercado, tienden a utilizar su poder para eliminar la competencia, a menudo en detrimento de los consumidores. Pueden forzar a los proveedores a bajar sus precios, a reducir sus ganancias, y pueden poner en bancarrota a sus rivales subvalorándolos, o simplemente comprarlos. Las grandes empresas también pueden utilizar economías de escala para eliminar empleos, especialmente en la era digital, cuando se puede automatizar mucho trabajo. Todo esto puede resultar en la reducción de la elección del consumidor, salarios deprimidos, y una concentración de la riqueza en manos de menos personas en menos lugares.

¿Eso realmente está ocurriendo?

Sí. Amazon representa el 52 por ciento de todas las ventas de libros de EE.UU., el 43 por ciento de todo el comercio online, y el 45 por ciento del mercado de cloud computing de rápido crecimiento. La empresa con sede en Seattle ha dejado a la mayoría de las librerías reales fuera de negocio, y el año pasado tuvo ventas online seis veces más altas que Walmart, Target, Best Buy, Nordstrom, Home Depot, Macy’s, Kohl’s y Costco combinados. La auto-proclamada “Everything Store” ha absorbido a muchos de sus competidores, comprando la mayor tienda online de calzados (Zappos), la plataforma de video en vivo más popular (Twitch) y el líder en productos para bebés (Diapers.com). Cuando este último se negó inicialmente a vender, Amazon simplemente redujo los precios de sus propios productos para bebés hasta que Diapers.com capituló.

¿Y los otros?

No son menos dominantes. Facebook cuenta con 2 mil millones de usuarios activos (más de un cuarto de la raza humana). Cuando el CEO Mark Zuckerberg vio una amenaza en los medios sociales Instagram y WhatsApp, gastó USD 20 mil millones para comprarlos. Un tercer competidor de redes sociales, Snapchat, rechazó una oferta de USD 3 mil millones, por lo que Facebook lanzó una función en Instagram esencialmente replicando la auto-supresión de videos y fotos de Snapchat. En un año, Instagram Stories ya ha atraído más usuarios diarios que su rival. La empresa matriz de Google, Alphabet, adquiere un promedio de una empresa a la semana. Más de mil millones de personas en todo el mundo utilizan Gmail. Para los accionistas y ejecutivos de Google, Amazon y Facebook, este sorprendente nivel de éxito ha creado una enorme riqueza, Los clientes se benefician de la comodidad sin precedentes que ofrecen sus diversos servicios. Pero la dominación de estos gigantes de la tecnología también ha generado muchos perdedores.

¿Cómo?

La industria de los periódicos es un ejemplo. Facebook y Google controlan más del 70 por ciento del mercado de publicidad digital de USD 73.000 millones en Estados Unidos. Muchos de esos dólares solían ir a compañías de medios: entre 2006 y 2016, los ingresos publicitarios en los periódicos estadounidenses se desplomaron de 50 mil millones a 18 mil millones de dólares, y el número de puestos de trabajo en la industria se ha reducido en más de la mitad, de 411.000 en 2001 a 174.000 en 2016. Los sitios web de periodismo también están luchando para sobrevivir, porque Facebook y Google se fagocitan la mayor parte de los dólares de anuncios online. Otro ejemplo: los grandes almacenes y centros comerciales. Cientos de tiendas minoristas han cerrado sus puertas debido al cambio en las compras online, y decenas de centros comerciales han cerrado o están medio vacíos. Eso, a su vez, ha dañado la vitalidad de los centros urbanos y comunidades circundantes.

¿Hay algún retroceso?

En Estados Unidos, no mucho. El gobierno de EEUU generalmente ha tenido mano ligera en cuanto a la regulación de las empresas de tecnología, a fin de no sofocar la innovación y el crecimiento en lo que ahora es su industria de más rápido crecimiento. Facebook, Google y Amazon argumentan que no son verdaderos monopolios, porque sus competidores mucho más pequeños están a sólo un clic de distancia, lo que no fue el caso con, por ejemplo, AT&T antes de que quebrara. Y las bestias tecnológicas gastan grandes sumas manteniendo a los legisladores de su lado: Facebook solo invirtió 3,2 millones de dólares en lobby federal en el primer trimestre de este año. En última instancia, los consumidores tendrían que rebelarse en masa contra estas compañías antes de que los legisladores o los reguladores estadounidenses tomaran cualquier acción, y no hay ninguna señal de que ocurra. “Google hará lo que quiera sin pedir permiso,” asegura Jonathan Taplin en Move Fast and Break Things, “y el resultado será tan asombroso que nadie podrá quejarse”.

Los otros monopolios

La industria tecnológica no es la única en consolidarse. Más del 75 por ciento de las industrias estadounidenses han experimentado un aumento en la concentración en las últimas dos décadas. El ochenta por ciento de los asientos de avión son vendidos por sólo cuatro aerolíneas: American, Delta, Southwest y United. La industria farmacéutica está dominada por el duopolio de CVS y Walgreens. Los efectos son obvios. Las aerolíneas están reduciendo sus asientos y servicios, cobrando por equipaje y comida, forzando a los pasajeros a hacer una o más paradas, y subiendo los precios en rutas no competitivas. Con el número de grandes compañías de medios también disminuyendo, los estadounidenses ahora pagan más del doble de lo que los europeos pagan por la banda ancha de alta velocidad. Lina Khan, de New America, un grupo de expertos con sede en Washington, dice: “Vivimos en un mundo de extrema consolidación y concentración”, y donde hay menos competencia, los consumidores inevitablemente pagan el precio.

Vía