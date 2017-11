Desfila desnuda en la oficina para “levantar la moral de los colegas”

El público reaccionó con ira luego de que apareciera la noticia de una mujer desfilando desnuda en su oficina para “levantar la moral” de los compañeros de trabajo.

El acontecimiento tuvo lugar en un call center en Varsovia, Polonia, y habría sido requerido por su jefe, porque quería motivar a su personal.

Sin más ropa que gafas de sol y botas, recorrió la oficina en escenas dignas del film “El Lobo de Wall Street”.

Se dice que su jefe le pagó para que se presente ante sus trabajadores, y se la ve haciendo un corte de manga a la cámara antes de vestirse nuevamente, y luego volver a su escritorio.

Se cree que la mujer renunció a su trabajo poco después de que el video se hiciera público.

Reaccionando al video online, un usuario dijo: “Ya no hay valores, el dinero gobierna este mundo inmundo”.

Y otro usuario comentó: “El mundo se está acabando… las personas se comportan como animales, por qué… por un pedazo de papel se venden a sí mismos, pierden su dignidad y respeto. Triste y patético”.

Sin embargo, otro defendió el video diciendo: “No entiendo esta indignación. La chica quería desnudarse y lo hizo. No me gusta, pero no seamos tan mojigatos. Me da la impresión de que algunos aquí nunca han visto a mujeres desnudas”.