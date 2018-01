Facebook perjudica a los medios convencionales más que los sitios de noticias falsos

Hace dos meses, Facebook lanzó una importante prueba en Eslovaquia y en otros cinco países. Retiraron todos los posts del News Feed, y los trasladaron a un nuevo Explore Feed separado. Eso significa que el feed principal de Facebook ya no es un campo de juego gratuito para los editores; pueden encontrarse aquí solo publicaciones de amigos y publicaciones patrocinadas.

Esto es lo que sucedió a continuación:

el promedio de interacciones (likes, comentarios, shares) en 50 de los mayores medios de comunicación de Eslovaquia, las páginas de Facebook cayeron en un 52 por ciento ;

el número promedio de interacciones en páginas de noticias serias disminuyó en un 39 por ciento ;

el número promedio de interacciones en sitios de desinformación y páginas que comparten campañas difamatorias disminuyó solo en un 27 por ciento ;

Afortunadamente, los niveles de tráfico de los principales sitios de noticias permanecen (casi) sin cambios ;

pero el tráfico a algunos sitios cayó en decenas de puntos porcentuales, este es el caso de los medios que tienen la mayor parte del tráfico de Facebook.

La prueba puede tomar varios meses, y Facebook no planea por ahora implementar esto más allá de los seis países de prueba (Eslovaquia, Sri Lanka, Serbia, Bolivia, Guatemala y Camboya). Después de algunas semanas todavía hay varios errores: algunas personas no tienen el Explore Feed, pero las publicaciones de la página desaparecieron de sus News Feed. Por lo tanto, no pueden seguir las páginas que les gustan.

El editor y gestor de redes sociales para el sitio web de noticias eslovaco Denník N cuenta que son un medio premium de tres años con 23,000 suscriptores, y tienen el 40 por ciento de su tráfico de Facebook. Hace dos meses, perdieron el 32 por ciento de las interacciones en su página de Facebook, el alcance es un 34 por ciento más pequeño, y el engagement disminuyó en un 38 por ciento. Lo que es más importante, el tráfico disminuyó solo un 3 por ciento desde que comenzó la prueba Explore Feed.

5 cosas que aprendieron

Las páginas de Facebook no son tan importantes como se piensa. Lo que es importante son los influenciadores y personas que comparten las historias. Las páginas de Facebook ayudan, pero su impacto no es dramático. Si tu medio tiene una presencia significativa más allá de Facebook, los cambios en tus redes sociales no tienen por qué ser una amenaza. Ellos perdieron su alcance, engagement e interacciones, pero su tráfico no ha cambiado. No hay que preocuparse por el alcance. Algunos números que Facebook da son inútiles. Son un indicador sin sentido del que hacemos hincapié, pero que no se correlaciona con nada. El alcance puede oscilar hacia arriba o hacia abajo un 50% en un día, y el tráfico no se verá afectado. Facebook no piensa en las consecuencias y no tiene ningún interés en lo que está sucediendo dentro de sus países de prueba. Por ejemplo, en Eslovaquia, la prueba Explore Feed ha perjudicado a los medios tradicionales más que a los sitios de noticias falsos. Pero no se trata solo de los medios. Hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones benéficas e iniciativas cívicas, y no les queda más remedio que confiar en el alcance orgánico que Facebook les brinda. Editores y periodistas están reconsiderando sus estrategias de distribución digital. La disminución del alcance orgánico de Facebook no es nada nuevo, pero cuando cae día a día tan radicalmente, deberá cambiar la actitud. Hoy todos tienen claro que es importante construir una relación sólida con sus lectores y diversificar sus fuentes de tráfico (boletines, notificaciones de aplicaciones, notificaciones de navegador, SEO…).

No se sabe si esta prueba terminará pronto, los representantes de Facebook solo repiten que no existe un plan actual para implementar esto globalmente. De todos modos, la prueba Explore Feed debería permitir a los editores comenzar a pensar más allá de Facebook. No hay razón para esperar.

