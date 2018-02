Un bot analiza cuántas mujeres columnistas hay en los medios argentinos

Los desarrolladores Andrés Snitcofsky y Juan E. D. crearon el primer bot inclusivo, que detecta columnistas mujeres en la prensa argentina. A través de la cuenta de Twitter @columnistOS, la aplicación permite comprobar con periodicidad diaria qué porcentaje de mujeres publicaron sus opiniones en los medios argentinos.

El bot ColumnistOS se conecta cada media hora a la página principal de los diarios La Nación, Clarín, Página 12 y Perfil, para analizar las columnas que hay en ese momento subidas a cada sitio. Para medir siempre de la misma manera, se limita a registrar solo aquellas notas que el propio medio identifique como “columna de opinión” o similar, y que esté en la “sección principal” de la página de inicio de cada medio.

Con ese relevamiento, puede saber la cantidad total de columnas de opinión y calcular qué porcentaje de ellas fue escrito por mujeres. Y, una vez que tiene esa cifra, se lo cuenta al mundo automáticamente a través de su cuenta de Twitter, y cada día a las 10 am informa las estadísticas del día anterior. Según los datos relevados por el bot en sus primeros meses de funcionamiento, solo el 15 por ciento de esas notas llevan una firma de mujer.

Snitcofsky (@rusosnith), uno de sus creadores, contó que el proyecto surgió cuando comenzó a colaborar con el medio online Economiafemini(s)ta. Allí comprobó que había una importante demanda por parte de los lectores de que los columnistas de los medios no fueran siempre varones. Además, pretendían que las mujeres que escribían esas secciones no abordasen siempre las áreas temáticas que el machismo supone son “de mujeres”, y visibilizar a esas profesionales cuyos trabajos, en muchas ocasiones, no llegan nunca a la home del medio en el que trabajan.

Juan (@j_e_d), que prefiere mantener su anonimato en la red, es programador y ya lleva creados varios bots que resultan herramientas muy útiles para periodistas, como Editando Cronista (@cc_diff), Editando Ámbito (@af_diff), Editando Infobae (@ib_diff), Editando P12 (@p12_diff), Editando TN (@tn_diff), Editando La Nación (@ln_diff) y Editando Clarín (@cl_diff), que siguen los cambios en las notas publicadas cada medio.