Lo Mejor del Cine Extranjero: Temporada de Festivales

La Argentina siempre cuenta con buena oferta cinematográfica, más allá de los estrenos de cartelera, pero estos próximos meses la variedad es realmente impactante. Septiembre, octubre y noviembre llegan con una gran variedad de muestras y festivales de cine de diversos géneros y orígenes, que nos permitirán dar “la vuelta al mundo” sin movernos de nuestras butacas.

A continuación, un detalle de todos los eventos del séptimo arte para disfrutar con la llegada de la primavera:

Han Cine – Festival de Cine Coreano en Buenos Aires

Cinemark Palermo

Del 6 al 12 de septiembre

Potencia, renovación, frescura, arte, entretenimiento, son las características del cine coreano, una de las industrias cinematográficas más importantes del planeta. El HAN CINE es el primer festival en Argentina dedicado exclusivamente al cine coreano, y la quinta edición permitirá ver 11 estrenos.

Variedad y calidad de títulos son los puntos cardinales de la programación del HAN CINE 2018, desde donde se sostiene la idea de que por cada espectador de cine hay una película coreana esperando ser vista.

La grilla de programación está compuesta por La cámara de Claire, una de las últimas obras del multipremiado director de culto Hong Sang-soo, el drama romántico Junto a ti y el drama Nuestro mundo, donde se trata una historia sobre el bullying y las amistades en la niñez. También se proyectarán dos films de época –A Taxi Driver. Los héores de Gwangju y El anarquista–ambos basados en hechos reales. Previo a su estreno comercial en cines argentinos, se incluye la película de terror Gonjiam: hospital maldito. Un importante espacio de la programación está dedicado a la acción y al suspenso, con los films Fuera de la ley, Ciudad virtual y Diario de un asesino. Completan la programación Mi pequeño bosque y el atrapante thriller político El fiscal.

Más Info: www.argentina.korean-culture.org/

Banff Mountain Film Festival – Festival de Cine de Aventura

Village Cine Recoleta

Del 10 al 12 de septiembre

Historias de vida, superación, deporte y aventura extrema en un sólo festival de cine. El Banff Mountain Film Festival World Tour llega a la Argentina en su 18°va edición con 17 cortos y documentales internacionales que inspirarán al público y lo llevarán a impactantes paisajes de la mano de deportistas extremos. Con producciones de Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, y una selección de siete historias de aventura en Argentina, en medio de una gira nacional, el Banff vuelve al Village Cines Recoleta del 10 al 12 de septiembre, a las 20 hs.

Entre las películas que conforman la programación e incentivan las actividades de montaña y el vínculo del hombre con la naturaleza, se destacan “Into Twin Galaxies – A Greenland Epic”, un film de multiaventura que lleva al espectador a través de un viaje casi legendario, para descubrir lugares inhóspitos y superar retos con un simple objetivo: vivir una aventura en estado puro. Otro que sobresale es “Loved by all: The story of Apa Sherpa”, un emotivo film que refleja la realidad de Apa Sherpa, nepalí que escaló 21 veces el Monte Everest pero no se lo desea a nadie. Su vida es un ejemplo del conflicto que vive su pueblo: ser porteador de alta montaña y recibir un sueldo, o estudiar y formarse para lograr sus propios sueños. Por otro lado, en el corto “The Space Within”, el rider patagónico Santiago Guzmán, desplegará toda su magia y adrenalina sobre la nieve virgen.

Más Info: www.banffargentina.com.ar

Festival de Cine Alemán

Village Recoleta y Caballito

del 13 al 19 de Septiembre

El reconocido evento anual (que ya está instalado en la agenda cultural de la ciudad) presentará nuevamente lo mejor de la última producción cinematográfica alemana. Una selección de lo más destacado de la producción alemana, y un muestrario de diferentes estéticas para todos los públicos.

La programación incluirá 10 películas en pre-estreno junto a las secciones Next Generation Short Tiger 2018, Documental y Para toda la familia. Como cierre del festival, un clásico del cine mudo alemán musicalizado en vivo.

German Films ha realizado una selección de lo más destacado de la producción alemana y en esta oportunidad nos enorgullece anunciar la visita del director Hans Weingartner, quien presentará su película: “303” (2018). En esta road movie, a bordo de una casa rodante Mercedes-Benz 303, dos personajes en apariencia totalmente opuestos se encuentran de manera casual y emprenden un viaje de Berlín a Portugal durante el cual filosofarán sobre las grandes cuestiones del ser-humano y el ser-adulto.

Más Info: www.cinealeman.com.ar

CineMigrante – 9º Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos

CC San Martin

del 18 al 26 de Septiembre

El objetivo del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas migrantes, CineMigrante, implica promover el diálogo intercultural y la integración de las culturas de los diferentes espacios, regiones y territorios de Argentina, Latinoamérica y el mundo, difundiendo obras cinematográficas que retratan la realidad social de aquellos que por diversas causas hemos tenido que movernos, migrar, o habitar otros territorios. Entendiendo que el ser humano se ha conformado como un ser donde el movimiento es parte constitutiva de su naturaleza social, el Festival CineMigrante se propone desnaturalizar las identidades impermeables sobre las que se construye la sociedad actual, promoviendo un lugar de encuentro entre las diferentes culturas que conforman nuestra realidad social y generando un espacio de promoción y difusión de los derechos humanos.

Participarán de la presentación Florencia Mazzadi (Dir. CineMigrante), Cristina Voto (CoCuradora Sección Central Futuridades nómadas), Alfredo Aracil (Curador Sección Noches Extrañas) Mariela Bond y Milena Pafundi (Artistas de VR) y un representante de Caja Negra Editora. Al finalizar la presentación se proyectará el film “Era Uma Vez en Brasilia” del director brasilero Adirley Queirós.

Más Info: www.cinemigrante.org/

Festival de Cine Polaco

Cine Cosmos UBA

del 4 al 10 de octubre

Por quinta vez, Buenos Aires podrá disfrutar durante una semana del mejor cine polaco de la actualidad. Producido por la Fundación Pro América, el 5° Festival de Cine Polaco BAP Cine trae a Argentina lo más sobresaliente del cine contemporáneo hecho en Polonia a través de largometrajes de ficción y documentales, junto a realizadores invitados para la ocasión.

Esta vez, el Cine Cosmos UBA abrirá sus puertas del 4 al 10 de octubre para proyectar -en calidad de pre-estreno en Argentina- 7 largometrajes de ficción y 7 películas documentales dirigidas por los graduados de Wajda School y producidos por Wajda Studio. Esa prestigiosa institución -cuyo nivel se corresponde en absoluto con el nombre de su fundador Andrzej Wajda- es uno de los partners más importantes del festival en Polonia.

Más Info: www.facebook.com/Festivalbapcine

Festival de Cine Judío

Cinemark Palermo

del 8 al 14 de noviembre

El cine judío tiene su lugar en Buenos Aires. Se trata del 15° Festival Internacional que pone la lupa sobre la mirada que el judaísmo posa sobre el mundo. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Se trata de algo ajeno, algo propio, algo exótico, algo clásico?

Más Info: www.ficja.com.ar/