El ladrón más amable del mundo

Los japoneses son famosos por sus modales y amabilidad, pero este incidente muestra hasta dónde puede llegar esa cortesía. Recientemente, un hombre entró en un minimercado, le preguntó al gerente si podía robar el lugar y, al ser rechazado, se retiró, y luego se entregó a la policía.

El extraño intento de robo tuvo lugar el 5 de octubre en una tienda en la ciudad de Ogori, en Japón. Según la policía, el hombre no identificado entró a la tienda alrededor de la 1:40 am y le dijo al gerente: “He venido con la intención de intimidarlo y robar esta tienda. ¿Puedo pedirle que coopere conmigo?” en la forma menos intimidante posible. No recibió la respuesta que esperaba, así que se dio la vuelta y salió en silencio, sin tomar nada.

“No puedo hacerlo”, le dijo el gerente de la tienda al presunto ladrón sorprendentemente educado, que luego abandonó el local. Unos cinco minutos después, entró en una estación de policía cercana y confesó su intento de robo. Después de registrar al hombre, los agentes descubrieron un cuchillo de cocina que nunca había sacado durante su amable intercambio con el gerente.

La policía acusó al cortés hombre de intento de robo, pero todavía están investigando los motivos del crimen. Algunos medios de comunicación en Japón han sugerido que en realidad puede haber estado buscando una manera de ser arrestado.