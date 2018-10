Netflix: los mejores estrenos de noviembre

Netflix presentó su programación para el mes de noviembre con grandes estrenos como “El método Kominsky” y “Baby”. Y las nuevas temporadas de series favoritas como “The Sinner”, “House of cards” y “Narcos: México”.

A continuación, la programación completa de estrenos de series, películas y documentales para este mes:

1 de Noviembre

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – Temporada 5

Marvel Spider-Man – Temporada 1

La Navidad de Ángela

Seguir para Creer – Parte 3

La noche anterior

Pokémon: Sol y Luna – Temporada 1

LEGO Star Wars: Las Aventuras de los Freemaker

The Untold Tales of Armistead Maupin