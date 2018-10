Ahora las aplicaciones pueden rastrearte, incluso después de desinstalarlas

Si la aplicación que eliminaste la semana pasada aparece de repente en todas partes, puede que no sea una mera coincidencia. Las compañías que proveen a los fabricantes de aplicaciones han encontrado formas de “engañar al sistema” tanto con iOS como con Android, lo que les permite descubrir qué usuarios desinstalaron últimamente un determinado software, y facilitar el bombardeo de anuncios con el objetivo de recuperarlos.

Adjust, AppsFlyer, MoEngage, Localytics y CleverTap se encuentran entre las compañías que ofrecen rastreadores de desinstalación, generalmente como parte de un conjunto más amplio de herramientas para desarrolladores. Sus clientes incluyen a T-Mobile US, Spotify Technology y Yelp. Los críticos aseguran que son una nueva razón para volver a evaluar los derechos de privacidad online, y limitar lo que las empresas pueden hacer con los datos de los usuarios. “La mayoría de las empresas de tecnología no le dan a las personas opciones de privacidad matizadas, si es que les dan opciones”, dice Jeremy Gillula, director de política tecnológica de la Fundación Electronic Frontier, defensora de la privacidad.

Algunos proveedores dicen que estas herramientas de seguimiento están diseñadas para medir la reacción del usuario ante las actualizaciones de la aplicación y otros cambios. Jude McColgan, director ejecutivo de Localytics, dice que no ha visto a los clientes usar la tecnología para intimidar a los antiguos usuarios con anuncios. Ehren Maedge, vicepresidente de mercadotecnia y ventas de MoEngage Inc. en San Francisco, dice que depende de los fabricantes de aplicaciones no hacerlo. “El diálogo es entre nuestros clientes y sus usuarios finales”, dice. “Si violan la confianza de los usuarios, no les irá bien”. Adjust, AppsFlyer y CleverTap no respondieron a las solicitudes de comentarios, tampoco lo hicieron T-Mobile, Spotify o Yelp.

El seguimiento de desinstalación explota un elemento central de los sistemas operativos móviles de Apple y Google: las notificaciones push. Los desarrolladores siempre han podido usar las llamadas notificaciones push silenciosas para hacer ping a las aplicaciones instaladas a intervalos regulares sin alertar al usuario, por ejemplo, para actualizar una bandeja de entrada o un feed de redes sociales mientras la aplicación se ejecuta en segundo plano. Pero si la aplicación no devuelve el ping al desarrollador, la aplicación se registra como desinstalada, y las herramientas de seguimiento de desinstalación agregan esos cambios al archivo asociado con el ID de publicidad único del dispositivo móvil dado, detalles que facilitan la identificación de quien está usando el teléfono, y publicitarles la aplicación donde quiera que vayan.

Las herramientas violan las políticas de Apple y Google contra el uso de notificaciones push silenciosas para crear audiencias publicitarias, dice Alex Austin, CEO de Branch Metrics Inc., que fabrica software para desarrolladores pero decidió no crear un rastreador de desinstalación. “En general, es bastante simple rastrear a las personas en Internet después de que hayan optado por no usar su producto”, dice, y agrega que espera que Apple y Google tomen medidas enérgicas en la práctica. Apple y Google no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el mejor de los casos, el seguimiento de desinstalación se puede usar para corregir errores o refinar las aplicaciones, sin tener que molestar a los usuarios con encuestas o herramientas más intrusivas. Pero la capacidad de abusar del sistema más allá de su intención original, ejemplifica el vínculo que acompaña a la Internet moderna, dice Gillula. Para participar, los usuarios generalmente deben acordar compartir sus datos libremente, probablemente para siempre, sin saber exactamente cómo pueden usarse en el futuro.

