Netflix: todos los estrenos de diciembre

Netflix Latinoamérica presentó su programación para el mes de diciembre con grandes estrenos como “You” y “Roma”, de Alfonso Cuarón. Y las nuevas temporadas de series favoritas como “Outlander”, “Fuller House” y “Z Nation”.

A continuación, la programación completa de estrenos de series, películas y documentales para este mes:

Series:

• Neo Yokio: Pink Christmas – 7 de diciembre

• El Recluso – 7 de diciembre

• Case – 7 de diciembre

• Nailed It ¡Felices Fiestas! – 7 de diciembre

• Perros de Berlín – 7 de diciembre

• Pine Gap – 7 de diciembre

• Outlander Temporada 3 – 11 de diciembre

• Wanted Temporada 3 – 13 de diciembre

• El mundo oculto de Sabrina: un cuento invernal Capítulo 11, Parte 1 – 14 de diciembre

• The Protector – 14 de diciembre

• Tidelands – 14 de diciembre

• Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 3 – 14 de diciembre

• Fuller House Temporada 4 – 14 de diciembre

• Diablero – 21 de diciembre

• El perfume – 21 de diciembre

• Derry Girls – 21 de diciembre

• You – 26 de diciembre