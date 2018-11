A un año del lanzamiento de WikiTribune, su creador cuenta qué falló

Ha pasado casi un año desde el lanzamiento de WikiTribune, el sitio de noticias creado por Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia. Un proyecto ambicioso, diseñado para democratizar las noticias como un portal al estilo de Wikipedia, en el que cualquiera puede contribuir y editar noticias.

En un mundo donde muchas empresas de medios todavía se comportan como si su trabajo fuera entregar contenido a una audiencia pasiva, Gales estaba tratando de crear algo radicalmente diferente. Por ejemplo, las víctimas de los recientes incendios en California podrían editar la información sobre los mismos incendios. Y también podrían hacerlo los miembros del cuerpo de bomberos. Y los periodistas profesionales les ayudarían a hacerlo.

Pero a principios de este mes, WikiTribune se encontró con un obstáculo. En octubre, despidió a todo su equipo de una docena de periodistas profesionales, parte de lo que el sitio describió como un giro enfocado hacia la comunidad. Esto despertó cierta preocupación entre los fanáticos de WikiTribune: ¿Gales había renunciado a su visión de un sitio de noticias colaborativo en conjunto con periodistas?

Wales afirmó que no se ha rendido, y que los despidos fueron parte de una estrategia para hacer que el sitio esté más manejado por los usuarios. Pero admite que WikiTribune también ha gastado la mayor parte del dinero recaudado de una campaña de crowdfunding y de un grupo de inversionistas, incluida una subvención de USD 100.000 de News Integrity Initiative, y USD 500.000 de la Digital News Initiative de Google (por el momento, Gales está financiando el proyecto por sí mismo). Y reconoce algunos errores iniciales, incluidos algunos de los mismos tipos de errores cometidos en los primeros días de Wikipedia.

En opinión de Gales, el original diseño del sitio funcionó en su contra. Su estructura, incluidas las restricciones sobre quién podía publicar noticias, parecía dar a los posibles contribuyentes la impresión de que eran ciudadanos de segunda clase del servicio, que su trabajo consistía en enviar contenido que luego sería arreglado por periodistas profesionales. Y esa no era la intención en absoluto, dice. “Esa no es la manera wiki”.

Wales afirma que enfrentó problemas similares en la estructuración de Nupedia, el predecesor de Wikipedia. “Nupedia fue muy controlado”, dice. “Era un proceso de siete etapas solo para que se publicara algo, por lo que fue muy pulido, pero el proceso fue demasiado intimidante. Básicamente, cometí todos estos mismos errores con WikiTribune, debería haberlo sabido mejor”.

Los cambios en el sitio están diseñados para que sea aún más obvio que se alienta a los usuarios a contribuir, dice Wales. En cierto sentido, la visión del futuro del fundador de Wikipedia da por sentado que la revolución traída por Internet (la realidad de que cualquier persona puede informar sobre eventos y contribuir, algo que solía llamarse “periodismo ciudadano” en los primeros días de la web) no es algo contra lo que hay que luchar, sino que debe ser abrazado.

Al igual que su sitio hermano Wikipedia, WikiTribune fomenta una política de adopción de un “punto de vista neutral”, o de describir eventos en lugar de hacer juicios de valor. Esto no es exactamente una noción periodística de objetividad, pero está cerca. “Hay muchos periodistas excelentes que están a la altura de ideales de neutralidad, o al menos lo intentan”, escribió Wales, “mientras trabajan para publicaciones que no están interesadas en pagar por ese tipo de periodismo”.

Aunque Wales dice que es justo decir que WikiTribune “no ha tenido un gran éxito”, sigue creyendo firmemente en la idea de que los periodistas y los miembros de la comunidad pueden desempeñar un papel importante en el proceso general de noticias de crowdsourcing. “No puedo garantizar que esto vaya a ser un gran éxito, pero perseguí apasionadamente todas las cosas que prometimos perseguir, y seguiré haciéndolo”, dice.

¿Es posible que las noticias simplemente no encajen bien con el modelo wiki, donde cualquiera puede contribuir? “Esa es una pregunta legítima, ¿es adecuado?”, dice Gales. “Claramente, hay ciertos tipos de noticias que son muy difíciles de producir en un entorno comunitario, si hay que ir a algún lugar para informar, etc., pero hay otras cosas que son bastante sencillas. Las personas pueden hacer investigación de escritorio, pero no pueden dejarlo todo y seguir la noticia durante cuatro días, o estar en la escena de la manera en que un periodista puede hacerlo. Así que todavía estamos explorando cuáles son las cosas que funcionan”.

Entonces, ¿hay más personas que utilizan el sitio y contribuyen a las noticias desde los cambios de diseño más recientes? Gales dice que sí, aunque no proporciona números específicos. “Las principales métricas son la participación, eso es lo fundamental”, dice. “Y la cantidad de personas que editan cosas crece mes a mes, y aumentó considerablemente con nuestro rediseño”.

Wales dice que todavía está visitando el sitio en busca de un lenguaje que pueda ser intimidante. Por ejemplo, dice que ha realizado múltiples cambios en la publicación introductoria de “Cómo escribir una pieza de periodismo para WikiTribune”. Entre otras cosas, Wales eliminó las referencias a cosas como “sacar tu copia más rápido”, que es algo que los periodistas tradicionales piensan, pero que no es relevante para un enfoque wiki de las noticias.

Durante las últimas dos semanas, cientos de personas con cuentas de WikiTribune recibieron correos electrónicos informándoles que sus cuentas se habían actualizado, y que podían publicar sin necesidad de que un editor aprobara sus contribuciones. En una nota a esos usuarios, Wales escribió: “Esto es parte de un cambio estratégico para hacer que la comunidad avance más que nunca. Este es un experimento. Por favor, ten cuidado con eso. Por defecto, confío en ti. Por defecto, la comunidad confía en ti. Pero puedes perder esa confianza si no haces lo correcto”.

