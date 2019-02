¿Tu teléfono te está espiando? (¿o es sólo una coincidencia?)

¿Alguna vez te preguntaste si tu teléfono está escuchando tus conversaciones? ¿Te aparecen anuncios publicitarios personalizados para programas de televisión, películas u objetos que no recordás haber buscado? ¿Qué está pasando?

Consideremos la evidencia y tratemos de determinar si la publicidad basada en la vigilancia realmente se está llevando a cabo, o si en realidad no es más que una simple coincidencia.

¿Tu teléfono te está escuchando ?

Varios usuarios en la web han afirmado que algo raro está ocurriendo con sus teléfonos. Creen que los micrófonos de los smartphones están siendo utilizados para grabar lo que dicen, y que la información que recaban se utiliza para orientar mejor los anuncios personalizados de Google en los sitios web y en Facebook.

Esto pasa principalmente en los teléfonos Android más antiguos, que normalmente ejecutan Android 7.0 Nougat y versiones anteriores.

Suena poco probable, pero la evidencia anecdótica es bastante convincente. Un informe de Zoe Kleinman de tecnología de la BBC cuenta que en una ocasión se enteró de la muerte de un amigo en circunstancias trágicas, solo para descubrir que el nombre de su amigo, el accidente, la ubicación y el año estaban en el cuadro de búsqueda de Google en su teléfono.

Los usuarios de Reddit piensan que sus teléfonos están escuchando. Las historias en Reddit se expanden aún más, como este caso del usuario hawk8177:

“Estaba hablando con un amigo sobre un medicamento que toma, al día siguiente recibo anuncios sobre ese medicamento… Le pregunté a un amigo sobre la mejor manera de desempañar las ventanillas del auto… al día siguiente, cuando abro youtube, la primera sugerencia para mi… ¡Era un video de cómo desempañar las ventanas!

Aquí hay otro, karlrocks23 de Redditor:

“Mi pareja y yo estábamos charlando, y le contaba sobre una nueva tienda Nespresso que se abrió en la ciudad y lo bien diseñada que estaba. No me gusta mucho el café, y nunca he probado el Nespresso. Esa es la única vez que recuerdo haber tenido una conversación sobre Nespresso con alguien, y ciertamente nunca lo he buscado en Google ni nada”.

“Al día siguiente, todos mis anuncios en Chrome eran sobre Nespresso… No tengo problemas con los anuncios emergentes relacionados con cosas que he buscado. Pero sentí que era un poco invasivo que me escucharan constantemente, y que las conversaciones privadas se usaran como un medio para apuntarme a los anuncios”.

Encontrarás muchas historias similares en Reddit y otras redes.

Hace un tiempo, noté una similitud entre las recomendaciones de Google Now y las actualizaciones de noticias, y los programas que había visto recientemente. Con la idea de evitar los spoilers, me había resistido a buscar algo sobre los programas, así que fue una sorpresa verlos en la lista.

Unos días más tarde, me había olvidado de esto, hasta que me di cuenta de que, después de dejar mi teléfono en casa de mis padres, aparecieron varios programas nuevos en Google Now, junto con la leyenda “Por tu interés en este programa”.

Verás dos ejemplos arriba: a la izquierda, Fireman Sam, que a menudo sonaba en la televisión no muy lejos de mi teléfono. A la derecha, el drama de la televisión británica Heartbeat, seleccionado porque era “Similar a Coronation Street”, un show visto en nuestra casa, pero no googleado por mí.

Vale decir que Google Now ha evolucionado. Ya no ofrece este tipo de recomendaciones, sin embargo, la posibilidad de que la tecnología se utilice para dirigirse a los clientes en función de sus conversaciones es preocupante. Es buena idea asegurarse de que los permisos de Android no permitan que las aplicaciones accedan al micrófono de tu teléfono.

No parece que esto fuera algo más que una coincidencia. Después de todo, es complicado demostrar que los micrófonos de los teléfonos están recopilando datos para dirigir el contenido a los usuarios.

Google y Facebook han negado que sus aplicaciones puedan usar micrófonos de teléfonos para recopilar información de esta manera.

Las mejoras en la privacidad de los dispositivos móviles parecen haber puesto fin a este tipo de violación de la privacidad. Si estás utilizando una versión reciente de Android, es poco probable que esto te afecte. Sin embargo, chequeá tus permisos de Android para asegurarte de que las aplicaciones no tengan acceso a tu micrófono sin una buena razón.

