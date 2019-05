Se compró una tarántula para mantener alejada a la suegra aracnofóbica

En un desesperado intento por tener un descanso de sus molestos suegros y recuperar su privacidad, un usuario de Reddit se aprovechó de la severa aracnofobia de su suegra, y adquirió una tarántula como mascota.

El usuario de Reddit «ProbablyAssholeGuy» no es realmente un fanático de las tarántulas. Piensa que son geniales y todo eso, pero en realidad no se habría conseguido una como mascota si no fuera por la ventaja adicional de mantener a la madre de su esposa lejos de su casa.

En un post que recientemente se hizo viral en la red social, el hombre dijo que sus suegros realmente lo tenían harto con sus visitas inesperadas y flagrantes violaciones de privacidad, pero a pesar de quejarse con su esposa durante años, ella simplemente ignoró sus preocupaciones. Entonces, cuando se dio cuenta de la reacción de su suegra al ver una pequeña araña en un rincón de la casa, tuvo la idea de usar su aracnofobia para mantenerla alejada.

«Tengo una familia política insoportable. Mi suegro es manejable, pero mi suegra está loca», escribió el usuario. “Ella es aracnofóbica. Hace unos meses se puso frenética después de ver una pequeña araña en una esquina de la pared. Tuvo un ataque de pánico y todo. Así que tuve la idea de obtener una tarántula como una forma de evitar que viniera tan a menudo. Está en una gran pecera en la sala de estar. Le pregunté a mi esposa de antemano si le parecía bien, pero no le dije la motivación. Funcionó de mil maravillas, el papá todavía viene, pero la madre no puede soportar estar en la misma casa que la tarántula».

El hombre publicó su historia en el subreddit «AmITheAsshole», donde las personas le piden a la comunidad que juzgue si estaban equivocados por hacer ciertas cosas en ciertas circunstancias. Este usuario en particular quería saber si era un estúpido por no ser directo con su esposa, a pesar de que ella no objetó cuando dijo que quería tener una tarántula.

“Principalmente pregunto si soy un idiota por no ser directo con mi esposa. Pero ella ha continuado ignorando mis preocupaciones sobre los límites durante años, no creo que tuviera una opción. Además, la tarántula es una mascota genial», escribió el hombre.

La mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en que lo que hizo estuvo bien, porque le preguntó a su esposa antes de comprar la tarántula, y ella estaba al tanto de la aracnofobia de su madre.