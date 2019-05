Los newsletters de medios más populares

Revue es una herramienta editorial de newsletters para escritores y editores, y no sorprende que contenga una importante cantidad de boletines informativos sobre la industria de los medios de comunicación.

Aun así, constantemente se descubren nuevos. Por ejemplo, los que figuran en esta asombrosa planilla de Joseph Lichterman con no menos de 86 newsletters.

Con tantos excelentes boletines de medios para elegir, Revue pensó que sería divertido consultar a los profesionales de los medios cuál preferían, y prepararon una encuesta y la publicaron en Twitter a mediados de abril.

Luego les contaron a todos los boletines sobre la encuesta, y les pidieron ayudaran para difundirla entre los profesionales de los medios. Lo hicieron y 4 semanas después tuvieron 217 encuestas completadas.

Aquí están los resultados:

El porcentaje asociado con cada boletín indica el alcance en la audiencia. Se calculó como el número de respuestas de la encuesta que incluye el boletín dividido por el número total de respuestas.

El resumen diario de NiemanLab se destaca con un alcance del 58,3% entre los profesionales de los medios. Axios Media Trends quedó en segundo lugar con un alcance del 36,1%. La opinión de Revenue es que es más amplio en temas que algunos de los otros boletines en el ranking, lo que probablemente lleva a un mayor alcance general, pero a una menor cantidad de lectores que NiemanLab entre los profesionales de los medios encuestados.

Luego aparece un grupo de boletines que llegan a aproximadamente el 20 y el 30% de los periodistas. Estos incluyen los boletines informativos de grandes institutos de periodismo como el American Press Institute Need to Know, Columbia Journalism Review, Lenfest Institute SolutionSet y Poynter Try This, algunas de las publicaciones populares de medios específicos como Digiday, Atlantic Media y CNN, así como comunidades de medios más pequeños tales como Gather y Deez Links.

Hay muchos otros grandes que recibieron votos, muchos de ellos con audiencias más pequeñas debido a su enfoque local, modelo de negocio pago, o programas de envío menos frecuentes a medida que una persona los escribe y los envía como proyecto paralelo.

Vía