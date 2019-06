Su barba mide 70 cm, y hace 5 años que no se la corta

Lance Wooton, un supervisor de informática de Kentucky de 32 años, ha salido a la fama gracias a su barba increíblemente pintoresca y larga.

Wooton comenzó a crecer su vello facial en junio de 2014 para complementar un disfraz de pirata que planeaba usar para Halloween. Para cuando llegó octubre, ya se había convertido en una barba de aspecto imponente, que atrajo la atención de un amigo que era dueño de una barbería local, y lo invitó a ver algunos productos para el cuidado de la barba.

Ni siquiera sabía que existían tales cosas, pero compró algunas, las usó en su barba y publicó fotos de los resultados en las redes sociales. Así fue como lo invitaron a su primera competencia de barba, donde fue presentado a una estrecha comunidad de apasionados cultivadores de barba. Se enganchó instantáneamente, y decidió seguir dejando crecer su barba, aunque todos a su alrededor le dijeron que se la afeitara. Hoy en día, su exuberante vello facial mide 0,70 cm y le llega hasta la cintura.

En los últimos cinco años, Lance ha participado en más de 30 competiciones de barba en todo el mundo, obteniendo el segundo lugar en la categoría natural en los Estados Unidos, y el cuarto en la categoría barba completa natural en todo el mundo. Logró encontrar patrocinadores que le suministran todos los productos para el cuidado de la barba que necesita, e incluso consiguió un papel en una película de 2018 protagonizada por Johnny Knoxville y Emilia Clark.

«Pensé para mí mismo, ‘apuesto a que puedo lograr tener una gran barba’, y aquí estamos cinco años después, y soy el cuarto en el mundo y el segundo en la nación», dijo Wooton. «Hay algunas personas que piensan que es una locura o que es ridículo, pero no me importa. Y no ha cambiado mi vida amorosa en absoluto. Si una barba se interpone en el camino del amor, ¿es realmente amor?»

Mantener una barba de casi un metro de largo y 30 cm de ancho no es lo más fácil del mundo, y Lance admite que dedica gran parte de su tiempo a asegurarse que su barba esté siempre en perfectas condiciones. Aceita y peina el cabello al menos dos veces al día, se asegura de que sea agradable y uniforme, y se asegura de no lavarlo ni abusar de él en exceso. Su novia actúa como guardaespaldas improvisado para la barba, asegurándose de que nadie le ponga las manos encima.