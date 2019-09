Cómo mejorar tu privacidad online

Los grandes gigantes de la tecnología, las compañías de publicidad online y las empresas de comercio de datos utilizan una gran cantidad de trucos para rastrearte por la web, que incluyen cosas como cookies, ubicación y registro de dispositivos, huellas dactilares, e incluso botones para compartir, el último de los cuales hace que sea muy fácil para las compañías como Facebook y Google ver lo que haces online, incluso en sitios web de terceros.

Por supuesto, los usuarios de hoy tienen clara la existencia de este seguimiento. Y la mayoría de las personas tomarán medidas (algo predecibles) para hacer lo que creen que ocultará tu actividad online a las compañías tecnológicas.

Una de las técnicas más comunes que los usuarios piensan que pueden ayudar a ocultar tu actividad es el uso del modo «incógnito» en el navegador. Esto abre una ventana de navegación segura donde las cookies de terceros están bloqueadas, y el historial de navegación está queda en pausa.

Pero el problema con el modo incógnito es que proporciona una falsa sensación de seguridad.

A pesar de lo que la mayoría de la gente supone, el modo incógnito está diseñado principalmente para bloquear los rastros que quedan en tu computadora de tu actividad online, no en la web. El hecho de que estés utilizando el modo incógnito no significa que tu ISP y sitios como Google, Facebook y Amazon no puedan rastrear tu actividad.

Esto es especialmente cierto si inicias sesión en cualquiera de estos sitios en tu navegador después de estar en una ventana de incógnito; las compañías aún pueden ver todo lo que haces. Y lo mismo pasa en cualquier otro sitio en el que inicies sesión. Así que recuerda que si has iniciado sesión en un sitio web, no importa si estás utilizando el modo incógnito, o incluso una VPN, los propietarios del sitio web pueden ver exactamente lo que estás haciendo.

Quienes reconocen los límites del modo de incógnito, generalmente usarán extensiones de navegador para ayudar a bloquear más información los datos que se envían a las empresas tecnológicas. Estos generalmente involucran scripts, cookies y bloqueadores de anuncios. El problema con esto es que muchos sitios web dependen de esas mismas tecnologías para funcionar correctamente; nuevamente, esto es especialmente cierto para los sitios web en los que necesitas iniciar sesión, como bancos, redes sociales y sitios de compras.

Por lo general, los sitios que requieren scripts y cookies para funcionar mostrarán una notificación que te indica que debes incluirlos en la lista blanca si deseas utilizar el sitio correctamente. La inclusión en la lista blanca devuelve la funcionalidad del sitio, pero se pierden las protecciones de privacidad que estabas buscando en primer lugar, porque esos sitios volverán a colocar cookies de seguimiento en tu computadora para seguir tus pasos online. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer una persona que se preocupa por su privacidad?

Compartimentación del navegador

La compartimentación del navegador es una técnica de privacidad que está ganando terreno entre los usuarios. La técnica implica que los usuarios usen dos o incluso tres navegadores en la misma computadora. Sin embargo, en lugar de cambiar aleatoriamente entre navegadores, los usuarios de la compartimentación dedican un navegador a un tipo de actividad de Internet, y otro navegador a otro tipo de actividad online.

Así es como funciona:

Los usuarios utilizarán un navegador para todos y cada uno de los sitios web en los que necesiten iniciar sesión. Este navegador es aquel en el que accederán a sus redes sociales, bancos y sitios de compras.

El gran problema aquí es que los usuarios nunca usarán este navegador para buscar en la web o navegar aleatoriamente por Internet. Este navegador solo se usa para sitios marcados en los que necesitan iniciar sesión. Llamemos a este navegador de «cuentas».

Luego, los usuarios usarán un segundo navegador para todas sus búsquedas en la web y navegación aleatoria. En este navegador, el usuario nunca iniciará sesión en ningún sitio web. Nunca utilizarán este navegador para identificarse personalmente de ninguna manera, y punto. Lo llamaremos navegador «cotidiano».

Al dividir tu actividad web entre dos navegadores, obtendrás la máxima privacidad y anonimato posible sin sacrificar la comodidad, o la facilidad de uso de los sitios web en los que necesitas iniciar sesión. Esto se debe a que la mayor parte de tu uso de la web se realizará en tu navegador «cotidiano», lo que, al no iniciar sesión en ningún sitio web, hará que sea extremadamente difícil para las empresas de datos identificar y rastrear tus actividades, especialmente si ajustas tu navegador «cotidiano» con algunas extensiones de privacidad hardcore. Puedes aprovechar al máximo tu configuración de privacidad en tu «navegador cotidiano»: bloquea todas las cookies, scripts y rastreadores, y usa siempre el modo incógnito. Esto se debe a que no iniciarás sesión en ningún sitio que requiera que las cookies o los scripts estén habilitados para funcionar.

Una advertencia: este enfoque no protegerá completamente tu privacidad. Tu ISP y otras compañías aún pueden ver qué sitios estás visitando. Para oscurecer completamente tu tráfico, también deberás usar una VPN.

Para los sitios web que requieren que esas tecnologías funcionen, como las redes sociales y sitios bancarios, utilizarás tu navegador de «cuentas».

Cómo configurar tu navegador de «cuentas»

Al configurar la configuración de compartimentación de tu navegador en tu computadora, querrás decidir qué navegador usarás como tu navegador de «cuentas» y cuál usarás para tu navegador «cotidiano». Dado que tu navegador «cotidiano» será el que uses con más frecuencia para navegar por la web, te recomendamos que uses un navegador centrado en la privacidad que admita una gran cantidad de extensiones y complementos, como Firefox o Brave.

Para tu navegador de «cuentas», te sugerimos que uses un navegador centrado en la privacidad, pero que no requiera muchos complementos o extensiones. Recuerda, querrás configurar tu navegador de «cuentas» para que acepte algunas cookies y scripts para que pueda iniciar sesión en los sitios web que necesitas.

Es por eso que en una Mac recomendamos usar Safari de Apple como navegador de «cuentas». En cuanto a la PC, las buenas opciones de navegador de «cuentas» incluyen Microsoft Edge, Firefox y Brave (las dos últimas también son buenas opciones en Mac). En cuanto a Chrome: está hecho por Google, cuyo único objetivo es saber todo lo que haces online, por lo que probablemente sea mejor mantenerse alejado de Chrome si valoras tu privacidad.

Una vez que elegido tu navegador de «cuentas», marca cada sitio que uses en el que inicio de sesión: Google, Facebook, tus cuentas bancarias, Netflix, cuentas de aerolíneas, cuentas de servicios públicos, Amazon, sitios de citas, etc. Márcalos (la barra de herramientas es mejor para un fácil acceso) y accede a esos sitios solo haciendo clic en tus marcadores.

Recuerda: no hagas búsquedas web en este navegador. Para eso está tu navegador «cotidiano». Al no buscar en este navegador ni usarlo para navegar por la web, limitarás en gran medida la actividad online que los sitios web en los que necesitas iniciar sesión pueden ver. Pero en caso de que olvides esto y realices una búsqueda accidental, asegúrate de cambiar el motor de búsqueda predeterminado en tu navegador de «cuentas» a DuckDuckGo, el motor de búsqueda centrado en la privacidad que no lo rastrea.

Una vez que hayas hecho esto, felicidades, tu navegador de «cuentas» ya está configurado.

Cómo configurar tu navegador «cotidiano»

El siguiente paso es configurar tu navegador «cotidiano». Recuerda, este es el navegador que usarás para buscar y navegar por la web, por lo que es el que usarás la mayor parte del tiempo. Hay muchos navegadores excelentes para usar como navegador «cotidiano», pero recomendamos Firefox porque ofrece muchas protecciones integradas de seguridad y privacidad, y aún más a través de extensiones. Esto lo convierte en uno de los navegadores más seguros que puedes usar si está configurado correctamente. Otras opciones viables incluyen navegadores como Brave y Tor.

En tu navegador Firefox «cotidiano», establece la configuración de bloqueo de contenido como «estricta». Una vez que hayas descargado Firefox, querrá hacer lo siguiente:

No marques ningún sitio en el que necesites iniciar sesión, y nunca inicies sesión en esos sitios en este navegador. Recuerda que tienes tu navegador de «cuentas» para eso. Ir a las preferencias de Firefox (Firefox> Preferencias) y en la pestaña General hacer clic en «Establecer como predeterminado» para hacer de Firefox tu navegador predeterminado. Al hacer esto, puedes asegurarte de que cualquier enlace en el que hagas clic en un correo electrónico abra tu navegador «cotidiano» de forma predeterminada. Aún en las preferencias de Firefox, haz clic en «Privacidad y seguridad». En «Bloqueo de contenido» elige «estricto». Esto bloqueará los rastreadores conocidos y todas las cookies de terceros. En «Historial», marca la casilla «Usar siempre el modo de navegación privada». Esta es la versión de Firefox del modo incógnito. Habilitar esto asegurará que tu historial web nunca se guarde (y, por lo tanto, nunca podrá acceder a un sitio web que visites). A continuación, querrás descargar tres extensiones. La primera es uBlock Origin. Esta extensión bloqueará los rastreadores de anuncios y malware más intrusivos. Ahora, instala la extensión HTTPS Everywhere. Esta extensión obliga a tu navegador a solicitar y usar la versión encriptada de los sitios web, lo que significa que es más difícil para tu ISP rastrear lo que haces en esos sitios. Finalmente, descarga la extensión Cookie AutoDelete. Esto eliminará automáticamente las cookies, propias o de terceros, que se descargaron durante tu última sesión de navegación. Esto garantiza que cada vez que comiences una sesión de navegación, no queden cookies de la última sesión, lo que hace que sea casi imposible que los sitios los rastreen entre sesiones de navegación.

Una vez que hayas hecho esto, tu navegador «cotidiano» estará configurado. De ahora en adelante, todo lo que necesitas hacer es recordar mantener tu actividad online compartimentada entre estos dos navegadores. Si necesitas iniciar sesión en un sitio, es a tu navegador de «cuentas» al que desea acceder. Si solo deseas buscar o navegar por la web con relativa privacidad, simplemente inicia tu navegador «cotidiano».

Recuerde que la compartimentación del navegador no es un método de privacidad perfecto. Sin embargo, al utilizar la compartimentación del navegador, será mucho más difícil para las compañías tecnológicas y los brokers de datos más grandes identificar tus actividades online y rastrearte en la web.

