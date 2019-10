Cómo CNN está intentando poner en contexto sus noticias de último momento

¿Qué haces cuando las noticias de última hora llegan de todas partes, todo el tiempo? Algunas personas dejan de usar sus aplicaciones de noticias (o ni siquiera las descargan en primer lugar) simplemente porque se sienten abrumadas. Y algunos recurren a CNN para actualizaciones en vivo.

El pasado miércoles, por ejemplo, podían encontrarse actualizaciones en vivo sobre los factores del mercado, un tiroteo cerca de una sinagoga alemana, los movimientos militares de Turquía en Siria, y, por supuesto, la investigación de impeachment de Trump en el sitio de CNN, en lo que es esencialmente un formato de blog en vivo.

Politico, The New York Times y muchos otros publican blogs en vivo para las elecciones y otros eventos importantes, por lo que esto no es una noticia de última hora en sí misma, pero la historia en vivo de CNN es una nueva herramienta creada el último año por el equipo de producto, con muy buenos resultados hasta el momento. La herramienta tuvo su mayor tráfico en agosto, cubriendo los tiroteos de El Paso y Dayton, y el huracán Dorian, con 35 millones de visitantes únicos de CNN Digital. La herramienta de historias en vivo, conocida internamente como «dynamic live experience», es básicamente una forma de mantener todas las noticias de última más ordenadas y con acceso más rápido. Pero el equipo tuvo que construir un nuevo CMS para que esto suceda.

«Es un reconocimiento que indica que la historia está en curso, con notificaciones integradas», dijo el director de tecnología Robyn Peterson, quien dirigió el equipo que trabaja en el desarrollo continuo de la herramienta, que ahora puede soportar videos y resultados en vivo de las encuestas electorales. «Era una forma de contenido tan diferente, una plataforma tan nueva, que realmente merecía un desarrollo personalizado».

«Necesitábamos un producto para enviar noticias más rápido al consumidor, incluso si se trata de actualizaciones de una o dos frases», dijo la directora de noticias de última hora para CNN Digital, Amanda Wills. “Cuando las personas piensan en CNN como una marca, piensan mucho en el ritmo y la velocidad que ven en el aire. Quería que reflejáramos eso».

Las historias en vivo se promocionan en la parte superior del sitio web, de forma similar al parpadeo de “LIVE TV”. Además de las actualizaciones de carga automática, una barra lateral a la izquierda explica las variaciones «Cómo están ahora las cosas» o «Lo que cubrimos aquí», dependiendo de si todavía está en vivo o no. Las viñetas dan una introducción antes de que un lector salte al hilo de la noticia, y un video se reproduce automáticamente en la parte superior. Después de unos pocos desplazamientos hacia abajo de la página, verá algunos enlaces si elige explorar el tema con más profundidad. En dispositivos móviles, la barra lateral aparece primero.

Cada historia en vivo necesita al menos dos personas para mantenerla, un reportero y editor, pero algunos han tenido hasta 10 agregados y refinados, como durante el debate de CNN. Como era de esperar, Wills no ve un límite operativo para cuántos pueden mantenerse simultáneamente.

“¿Cuántas actualizaciones estamos recibiendo en esta historia? ¿Cuántos reporteros hay en esta historia? ¿Cuánto estamos obteniendo, en cuanto a información, sobre esta historia?”, Dijo como ejemplos de cómo decidir qué evento tiene una historia en vivo. “Realmente no tenemos una fecha de cierre para el impeachment, porque está en desarrollo. Podríamos mover las URL a medida que cambia la noticia, pero vivimos constantemente en esa historia. Cuando es algo así como una tormenta o un huracán, tendemos a lanzarnos antes de ese huracán. Cuando esté en el Caribe y sepamos que tocará tierra en las próximas horas, es cuando vamos a lanzar. Lo mantenemos en funcionamiento hasta que el huracán se haya disipado o hasta que toque tierra y se sientan los impactos y la tormenta haya terminado. Luego cerramos la historia en vivo de ‘la tormenta está llegando’, y pasamos a la siguiente fase, que es la recuperación”.

El pico de audiencia se produce cuando esas historias son en vivo, pero CNN está explorando una vida futura similar a una cápsula del tiempo. Después de la ceremonia de los Oscar, el equipo de Wills reformuló la colección como «Revive los Oscar tal como sucedieron».

Vía