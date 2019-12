Las mejores aplicaciones de voz a texto para periodistas

Incluso si eres una persona más bien visual, y realmente te gusta escribir tus pensamientos, no puede negarse el atractivo del ahorro de tiempo que generara el dictado del discurso. Y después de usar estas aplicaciones, es posible que nunca vuelvas a usar lápiz y papel. Si sos del tipo creativo que odia sentarse en el escritorio y escribir o escribir, tu solución está en esta lista recopilada por el portal Joy of Android.

Pero no todas las aplicaciones de reconocimiento de voz son iguales, especialmente si tienes una voz suave o acento. Entonces, ¿qué aplicaciones de voz a texto son las más precisas y tienen las mejores características? A continuación una lista de las mejores aplicaciones de voz a texto para teléfonos Android:

1- Google Docs

Google Docs es una aplicación gratuita fantástica para periodistas, ya que puedes acceder a ella desde cualquier lugar, trabajar en colaboración con otros y formatear con facilidad. También es más abarcadora y precisa que Word, cuando se trata de la corrección ortográfica de los recursos online.

Características:

Funciones de voz a texto

Compartir y colaborar en el mismo documento

Agregar y responder comentarios

La aplicación también funciona bien en términos de descifrar con precisión las palabras habladas y ofrece la función de dictado en 43 idiomas diferentes. Además de la funcionalidad de voz a texto que poseen todas estas aplicaciones, Docs se destaca al permitirte agregar formato, hacer selecciones y navegar a través del uso de frases orales simples.

2- Speechnotes

Speechnotes se enorgullece de hacer que la escritura de voz sea eficiente y fácil, y con razón. La interfaz de usuario está diseñada para reducir las distracciones (importante, en la era de Internet) e inspirar creatividad al enfocarse principalmente en las palabras habladas que se transforman en texto. La aplicación es muy sencilla de utilizar, no requiere inicio de sesión o registro, y es gratuita.

Características:

Copia de seguridad de Google Drive

Marcas de tiempo rápidas

Trabaja sin conexión

Puedes colocar la aplicación/widget en tu pantalla de inicio, y comenzar el dictado con un simple toque. Para una experiencia de escritura más inmersiva, puedes dictar y escribir simultáneamente. Aplicar puntuación por voz o teclado. Speechnotes también ofrece emojis y configuración de teclas personalizadas. Fue elegida como una de las mejores aplicaciones de voz a texto para escritores.

3- ListNote

ListNote es otra aplicación gratuita elegida como una de las mejores para periodistas por múltiples razones. Fue diseñada para ayudar a realizar un seguimiento seguro de tus ideas, y una de las formas en que lo hace es ofreciendo una función de voz a texto. Cuando no podemos pensar en la forma en que queremos redactar una frase o título en el trabajo, lo mejor que podemos hacer a veces es tomar un descanso del escritorio. Todavía estamos pensando en lo que queremos decir; es solo que por alguna razón, el momento en que dejamos de esforzarnos tanto es cuando podemos resolverlo.

Características:

Comparte tus notas

Codificación de colores y categorías

Copia de seguridad y restauración de SD

Las notas se pueden buscar, cifrar y/o proteger con contraseña. También ofrece varias formas de organizar tus notas, como estrellas, categorización y codificación de colores. Las características adicionales incluyen un botón Continuar para agregar más texto a una nota determinada después de una pausa, editores de texto incorporados y una configuración para darte un respiro antes de tu próxima oración.

4- Asistente de Google

Probablemente ya hayas escuchado o hayas instalado la aplicación Google Assistant. A primera vista, puede resultarte peculiar que esté en esta lista, pero, como probablemente sepas, el Asistente de Google puede hacer muchas cosas, y eso incluye convertir la voz en texto. Puede enviar mensajes, redactar borradores de correos electrónicos, organizar tu nota ya escrita o tomar otras nuevas.

Características:

Hacer llamadas telefónicas/enviar mensajes

Tomar nota

Vista previa de los próximos eventos

Reconocimiento de voz

Incluso puedes usar IFTTT (If This Than That) para poner todas tus notas en una hoja de cálculo. O, si no encuentras nada conveniente, ¡también puedes crear tu propio applet para satisfacer tus necesidades, a fin de utilizar el Asistente de Google en todo su potencial!

5- Braina PC Remote Voice Control

La aplicación Braina básicamente convierte tu Android en un micrófono, desde el cual puedes controlar tu escritorio. Quizás estés pensando: «¿Qué tiene que ver eso con el dictado?» Braina tiene funcionalidades de texto a voz y de voz a texto, y estas pueden usarse en conjunto con aplicaciones de PC como Microsoft Word.

Características:

Dictado de voz a texto

Diccionario

Control de la computadora

Braina te brinda la capacidad de controlar remotamente tu teclado y mouse, y viene equipada con un diccionario de palabras, y uno de sinónimos. Podrás abrir y cerrar programas de forma remota como el Bloc de notas, realizar búsquedas de carpetas y archivos o de información en Internet, y controlar una presentación de PowerPoint. Es gratuita y requiere conexión Wi-Fi.

6- iTranslate Translator & Dictionary

Esta aplicación ofrece una prueba de 7 días antes de que tengas que comprar una suscripción. Ofrece muchas funciones, como la traducción de cualquier idioma mediante la traducción de voz a voz. Por lo tanto, aunque no pueda tomar notas, esta aplicación facilitará la comunicación con cualquier persona, en cualquier lugar.

Características:

más de 100 idiomas

escuchar traducciones

diccionario y tesauro

conversaciones de voz a voz

iTranslate también tiene un completo libro de frases con la mayoría de las oraciones usadas para ayudarte mientras viajas. También te permite modificar o completar las oraciones sugeridas para que se ajusten perfectamente a la situación que estás tratando de comunicar.

7- Voice Writer

Una de las mejores cosas de Voice Writer no es solo su capacidad de transformar su voz en texto, sino que también puede convertir un idioma en otro. Desde la pestaña Traducir, puedes presionar Entrada para especificar el idioma que vas a hablar, y Salida para seleccionar el idioma al que deseas convertir sus palabras.

Características:

Comparte tu texto

Traducir

Dictado de voz a texto

Esta es una de las mejores aplicaciones para que tus escritos estén disponibles para el público de todo el mundo. Si no necesitas la traducción de idiomas, simplemente usa la pestaña Inicio para ver tu discurso transformado automáticamente en texto. Voice Writer es gratuita, y también facilita enviar correos electrónicos, o enviar tus escritos a otras aplicaciones.

8- Dictadroid Voice Recorder

Esta aplicación tiene una versión Lite gratuita, pero este es uno de los casos en los que vale la pena pagarla (USD 3,27). Con la versión paga la calidad es notablemente mejor, y permite compartir mediante FTP, correo electrónico, Google Drive, Box, DropBox o Google Drive.

Comienza a reproducir/grabar con un solo toque, reproducir/grabar cuando la pantalla esté apagada para ahorrar batería, comprime automáticamente los archivos de audio, y usa los botones de volumen para avanzar, retroceder, pausar y reproducir rápidamente.

