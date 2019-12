La primera novela argentina en Internet. Y una oportunidad única para conseguirla

Este sábado 7 de diciembre vuelve a ponerse a la venta por única vez el libro «Ni yanquis, ni marxistas… humoristas» en la feria Autores y Bodegas. La cita es en la Biblioteca del Parque de la Estación, en Perón y Gallo, de 14 a 20.

Nuestra premisa era contar la Historia Argentina del último cuarto de siglo XX a través de las revistas de humor, con los periodistas, escritores y humoristas que las hicieron como protagonistas. Humor, Satiricón y otras publicaciones por un lado. La Triple A, el Proceso y la vuelta de la democracia por el otro. Y apellidos consagrados como Alejandro Dolina, Jorge Guinzburg, Andrés Cascioli, Mario Mactas o Rolando Hanglin.

Lo que empezó como proyecto de libro periodístico, con más de 30 entrevistas y dos años de investigación, terminó como una novelización de los hechos publicada en Internet a modo de folletín. Corría el año ’97 y quien esto escribe junto con Jorge Bernárdez, cansados de recibir rechazos de las editoriales, decidimos subirlo a la naciente web, a razón de un capítulo por semana.

La respuesta de los lectores fue inmediata, y la audiencia fue creciendo con cada entrega. Gente de todo el mundo accedía al sitio que teníamos alojado en Geocities a la espera de una nueva entrega.

Y llegaron los medios a cubrir la extravagancia:

«Los editores nos decían ‘esto está muy bueno, pero déjense de veleidades literarias. Redáctenla como investigación periodística y la publicamos mañana mismo'», contábamos en la nota que nos hizo Marcelo Zapata en Ámbito Financiero.

«Sin embargo, y sobreponíendose a la fuerte tentación de tener un libro en la calle, se negaron. Rottman y Bernárdez sostienen que está concebida como una verdadera novela. No se trata de que en ella se cuenten hechos imaginarios, porque todo lo que se dice está documentado: simplemente que no quisieron atenerse a una forma periodística clásica y se inclinaron por un marco literario para historiar casi dos décadas de la vida argentina», explicaba la nota.

«Este proyecto, que más de una vez amenazó con naufragar, hoy recibe a cientos de tripulantes de la red, seducidos por el humor político, social, cáustico y absurdo que caracterizó a aquellas publicaciones», señala Franco Varise en La Nación.

Marcelo Fernandez Bittar en el Cronista, explicaba como llegar al sitio: «el libro se puede leer gratuitamente accediendo con una computadora y módem a la dirección electrónica

www.geocities.com/SoHo/Lofts/4142/ . Es el primer trabajo argentino de estas características y la investigación incluyó diálogos con los protagonistas, rompiendo así esa suerte de «círculo hermético» de complicidad y secreto que rodeaba los acontecimientos.»

Prensa, audiencia y una fan en especial hicieron que no fuera difícil convertirlo, ahora sí, en libro de papel pero como nosotros queríamos. La periodista y escritora Viviana Gorbato, visitante frecuente de la página, no podía entender que la historia no llegara a las librerías. «Los felicito porque hicieron un trabajo a conciencia. Lo cuentan bien y cada vez me interesan más los capítulos siguientes. Hace un tiempo leí la primera entrega y me doy cuenta de que la novela avanza muy bien», nos escribió. Y de ahí a contactarnos y que llegara a las librerías a través de Editorial de Belgrano, pasó menos de medio año.

Si llegaron hasta acá y logró picarles la curiosidad, unos pocos ejemplares van a ponerse a la venta este sabado en la feria Autores y Bodegas y nosotros estaremos allí para ofrecerlos. Los esperamos.