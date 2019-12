2019 fue un año excelente para las series: desde joyas que arrasaron en las entregas de premios como ‘Fleabag‘ y ‘Chernobyl‘, hasta series de reciente estreno como ‘Watchmen‘ y ‘The Mandalorian‘ o la despedida de clásicos como ‘Orange Is the New Black‘, ‘Veep‘ y ‘The Deuce‘. Estas fueron las mejores series de 2019:

Fleabag