Madre accidentalmente se graba a sí misma en lugar de la propuesta de su hija

Una madre en Nuevo México se volvió viral por su sorprendente falta de habilidades como videógrafa, pero al menos su familia atesora una historia divertida.

A Susan Griego le tocaba la tarea de capturar la propuesta de su futuro yerno a su hija, Amber Griego, en el Bioparque de Albuquerque. Sin embargo, en lugar de obtener un video de la propuesta de Benjamin Steele Bacon de rodillas, la madre accidentalmente grabó su propia reacción.

El plan era que Susan capturara el gran momento. Pero como la cámara de su teléfono no funcionaba bien, pidió usar la de Amber.

«No entendía cómo hacerlo, y de repente me estoy tomando una selfie, y me doy cuenta de que me estoy filmando a mí misma en lugar de a ellos y me estoy riendo, y todos nos estamos riendo, y supongo que no soy muy buena como fotógrafa «, dijo Susan.

La pareja, que ha estado junta por tres años, tomó las dificultades técnicas con calma.

“La gente ha preguntado al respecto. Siento que es la definición perfecta de nuestra relación: algo raro y al azar», dijo Amber. «Es el comienzo perfecto para esto».

Bacon dijo que a pesar del «error tecnológico», fue «un momento perfecto»

“Fue un momento perfecto, no cambiaría nada. Nos hemos reído del video fallido y nunca olvidaremos el momento”, dijo.