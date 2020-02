La increíble imagen de una pelea de ratones en el metro, y otras postales de la vida animal

Con 55 años de historia a sus espaldas, el Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, es un escaparate de la mejor fotografía de naturaleza del mundo. Este año la competencia atrajo a 48.000 profesionales de más de 100 países diferentes, de entre los cuales se elegirán los ganadores de este año, que se darán a conocer en octubre de 2020.

Por otro lado, en la antesala del fallo del jurado, desde hace algunos años se encuentran los premios LUMIX People`s Choice Awards, un «subcertamen» en el marco de la competición en el que es el gran público quien elige las mejores fotografías de vida salvaje y naturaleza del año.

Una curiosa fotografía de Sam Rowley en la que se observa a una pareja de ratones peleándose en una plataforma vacía de una estación de Metro de Londres resultó ganadora este año en el apartado de votación popular del galardón Wildlife Photographer of the Year de los premios LUMIX. La imagen tomada recibió 28.000 votos dentro de la categoría “lo mejor del resto”, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso.

El concurso también reconoció varias espectaculares imágenes de la vida animal que pueden verse a continuación:

What a poser, Clement Mwangi, Kenia