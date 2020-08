Roba un boleto de lotería, e intenta cobrar el premio en el mismo lugar

Herbert McClellan, de 27 años, entró en una gasolinera Speedway alrededor de las 2 am del pasado martes.

Según el relato de la policía, mientras estaba en la tienda, en un momento de distracción del empleado, el hombre extendió su brazo por el mostrador para robar 13 boletos de lotería para raspar.

Luego salió de la tienda sin pagar los boletos, por valor de 102 dólares.

El joven no perdió el tiempo en comprobar si alguno era ganador, y cuando un billete mostró un premio de USD 30, regresó a la misma tienda unas horas más tarde para cobrarlo.

Los empleados llamaron a la policía, que arrestó a McClellan por hurto y tráfico de propiedad robada.

El hombre está detenido con una fianza de USD 12.000.

So much for being lucky at the lottery. Herbert McClellan stole 13 scratch-off tickets from a convenience store and immediately tried to see if any were winners. When one was a $30 winner, he went back to the same store to cash it in. Officers were called, and he's in jail now. pic.twitter.com/H8wiLgebJx

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) August 20, 2020