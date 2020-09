3. Círculo de estrellas azules Núcleo de la galaxia AM 0644-741 (2004)

Las galaxias en anillo surgen de una colisión en la que una galaxia se hunde directamente a través del disco de otra. Aquí se ve la galaxia AM 0644-741, ubicada aproximadamente a 300 millones de años luz de distancia en la constelación del sur de Volans. Su anillo prominente es el resultado de un golpe y fuga de un vecino celestial. La galaxia espiral visible a la izquierda de AM 0644-741 no es la culpable, ya que en realidad es una galaxia de fondo que no interactúa en absoluto con la galaxia del anillo. Los astrónomos han identificado al verdadero perpetrador, pero está fuera del campo de visión de esta imagen.

El choque gravitacional impartido por una colisión de este tipo cambia drásticamente las órbitas de las estrellas y el gas en el disco de la galaxia «objetivo», haciendo que se precipiten hacia afuera. A medida que el anillo se adentra en su entorno, las nubes de gas chocan y se comprimen. Las nubes pueden entonces contraerse por su propia gravedad, colapsar y formar una gran cantidad de nuevas estrellas.